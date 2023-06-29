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Первый случай отравления грибами зафиксирован в Свердловской области

29 июня 2023, 08:36
Фото: 1MI
Первый в 2023 году случай отравления грибами выявлен в Свердловской области. Пострадавший уже прошел лечение и выписан из больницы.

В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области дали несколько рекомендаций, как уберечься от отравления грибами. В частности, нужно соблюдать меры профилактики во время сбора, приготовления или заготовки грибов.

В первую очередь рекомендуется следить за детьми. Важно объяснить им, что есть сырые грибы нельзя.

Грибникам стоит собирать только знакомые виды грибов вне населенных пунктов и вдали от дорог. Все грибы срезать нужно с целой ножкой. Всю продукцию нужно перебрать и промыть в день сбора. Также она должна быть обработана.

Кроме того, не рекомендуется покупать грибы у случайных людей, а при приобретении в магазине или на ярмарке, нужно внимательно смотреть упаковку.

Стало известно, когда в лесах Свердловской области появятся грибы
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#Ирина Кирилова#Гриб#Отравление#Роспотребнадзор#Здоровье#Свердловская область
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