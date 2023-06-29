Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области дали несколько рекомендаций, как уберечься от отравления грибами. В частности, нужно соблюдать меры профилактики во время сбора, приготовления или заготовки грибов.
В первую очередь рекомендуется следить за детьми. Важно объяснить им, что есть сырые грибы нельзя.
Грибникам стоит собирать только знакомые виды грибов вне населенных пунктов и вдали от дорог. Все грибы срезать нужно с целой ножкой. Всю продукцию нужно перебрать и промыть в день сбора. Также она должна быть обработана.
Кроме того, не рекомендуется покупать грибы у случайных людей, а при приобретении в магазине или на ярмарке, нужно внимательно смотреть упаковку.