Прокуратура не смогла доказать причастность УХП к мусору в карьере под Нижним Тагилом

Несанкционированная свалка в карьере рядом с поселком Новоасбест была обнаружена в 2021 году. 800 кубометров мусора ликвидировала по решению суда администрация Горноуральского округа. По версии природоохранной прокуратуры, еще 3,4 тысячи кубометров отходов принадлежали «Уралхимпласту», и остались они после сноса старого литейного цеха. В результате ведомство подало иск на возмещение ущерба в размере 13,4 млн рублей к предприятию и еще четырем подрядчикам, которые занимались сносом.