Прокуратура не смогла доказать причастность УХП к мусору в карьере под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Несанкционированная свалка в карьере рядом с поселком Новоасбест была обнаружена в 2021 году. 800 кубометров мусора ликвидировала по решению суда администрация Горноуральского округа. По версии природоохранной прокуратуры, еще 3,4 тысячи кубометров отходов принадлежали «Уралхимпласту», и остались они после сноса старого литейного цеха. В результате ведомство подало иск на возмещение ущерба в размере 13,4 млн рублей к предприятию и еще четырем подрядчикам, которые занимались сносом.
Однако Дзержинскому суду не хватило доказательств причинения вреда окружающей среды, так как Нижнетагильская природоохранная прокуратура не смогла предоставить достаточных докательств того, что мусор действительно принадлежит «Уралхимпласту». Судья усомнился в компетенции специалистов и проведенном исследовании.
Морфологический состав грунта явно отличается от тех образцов, которые были указаны в Справке по результатам участия в проверке Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры. Из данных справки и приложений к ней не понятны координаты двух стихийных свалок, они не соотносятся с объемом грунта по площади предполагаемого загрязнения, заявленного в исковом заявлении Природоохранной прокуратурой, что явно вызывает сомнения в компетентности специалистов и точности произведенных исследований, результаты которых положены в расчет размера вреда, причиненного почвам, — сказано в решении суда.
В результате исковые требования надзорного ведомства были отклонены. Тогда ведомство подало апелляцию в областной суд Свердловской области. Однако решение суда первой инстанции было оставлено в силе.