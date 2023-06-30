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18-летняя жительница Свердловской области пропала после ссоры с мужем

30 июня 2023, 10:26
Фото: соцсети
Стали известны подробности исчезновения 18-летней жительницы поселка Буланаш Свердловской области. Анастасия Евдокимова пропала после ссоры с супругом.

Девушку ищут уже неделю, с 21 июня. Сначала родные искали ее своими силами, а потом обратились в полицию, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам супруга Анастасии, он вернулся домой с работы с вахты, и они поссорились. Далее девушка пошла в гости к друзьям. Это было 18 июля. 21 июня она еще выходила на связь с мужем, а затем пропала.

21 июня в 16:36 она прислала последнее голосовое и с того момента по нынешний день не выходила на связь, — рассказал Владимир Евдокимов.

У пары есть 2,5-летний сын. Сейчас он находится с папой.

18-летнюю девушку больше недели ищут в Свердловской области
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#Елена Озерова#Пропала#Девушка#Полиция#Ссора#Муж#Происшествия#Свердловская область
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