18-летняя жительница Свердловской области пропала после ссоры с мужем

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Девушку ищут уже неделю, с 21 июня. Сначала родные искали ее своими силами, а потом обратились в полицию, пишет «КП-Екатеринбург».
По словам супруга Анастасии, он вернулся домой с работы с вахты, и они поссорились. Далее девушка пошла в гости к друзьям. Это было 18 июля. 21 июня она еще выходила на связь с мужем, а затем пропала.
21 июня в 16:36 она прислала последнее голосовое и с того момента по нынешний день не выходила на связь, — рассказал Владимир Евдокимов.
У пары есть 2,5-летний сын. Сейчас он находится с папой.