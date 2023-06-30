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18-летнюю девушку больше недели ищут в Свердловской области

30 июня 2023, 07:28
Фото: соцсети
В Свердловской области ищут 18-летнюю девушку из поселка Буланаш Пропавшую зовут Анастасия Евдокимова.

На связь с родными она не выходит уже более недели. Сначала семья искала Анастасию самостоятельно на протяжении нескольких дней, а затем обратилась за помощью в полицию, пишет Е1.

Пропала Анастасия 21 июня. В тот день она ушла от друзей с телефоном своего приятеля. Дома у нее остались муж и маленький ребенок.

Приметы пропавшей: рост 156 см, худощавая, красные волосы, зеленые глаза. Также у нее есть четыре татуировки: на правом плече — «поцелуй», на левом плече — «круги», внизу живота — «колобок с ножом», справа на голени — «лапки».

Всех, кто видел свердловчанку, просят позвонить по телефонам: 102 (02) или +7 902 274-95-00 (волонтер Наталья).

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#Елена Озерова#Свердловская область#Поиск#Девушка#Пропада#Волонтеры#Полиция#Происшествия
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