18-летнюю девушку больше недели ищут в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
На связь с родными она не выходит уже более недели. Сначала семья искала Анастасию самостоятельно на протяжении нескольких дней, а затем обратилась за помощью в полицию, пишет Е1.
Пропала Анастасия 21 июня. В тот день она ушла от друзей с телефоном своего приятеля. Дома у нее остались муж и маленький ребенок.
Приметы пропавшей: рост 156 см, худощавая, красные волосы, зеленые глаза. Также у нее есть четыре татуировки: на правом плече — «поцелуй», на левом плече — «круги», внизу живота — «колобок с ножом», справа на голени — «лапки».
Всех, кто видел свердловчанку, просят позвонить по телефонам: 102 (02) или +7 902 274-95-00 (волонтер Наталья).