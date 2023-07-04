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Сбежавшего из скорой жителя Нижнего Тагила везли в третью по счету больницу

4 июля 2023, 09:35
Фото: 1MI
Мужчина, который сбежал из автомобиля скорой помощи в Нижнем Тагиле, ехал в третью по счету больницу. Поиски 63-летнего Валерия Романова продолжаются.

Сбежал мужчина еще 24 июня. Его перевозили из горбольницы №4 в Демидовскую. Убежал он прямо в тапочках, сообщает «Тагил-ТВ».

Изначально Валерий, проживающий в Красноуральске, пожаловался сыну на боль в области груди. После этого мужчину отвезли в больницу, а оттуда вечером 23 июня еще раз госпитализировали в Нижний Тагил в горбольницу №4, а оттуда перенаправили в Демидовскую, но до нее он не доехал.

Он взял документы у врача, вышел из скорой и ушел. Повернул во дворы в сторону улицы Новострой, — рассказал сын пропавшего.

Также по его словам, ему никто не говорил, что отца перевозят в Нижний Тагил. О его пропаже родственников также не известили.

Поэтому о произошедшем сын узнал, когда пришел в больницу в Красноуральске, чтобы навестить папу. В день пропажи они разговаривали, и отец сообщал, что врач рекомендовал ему провести операцию на сердце.

Сбежавшего из машины скорой мужчину ищут в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Скорая#Сбежал пациент#Пациент#Больница#Происшествия
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