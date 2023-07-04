Сбежавшего из скорой жителя Нижнего Тагила везли в третью по счету больницу

Изначально Валерий, проживающий в Красноуральске, пожаловался сыну на боль в области груди. После этого мужчину отвезли в больницу, а оттуда вечером 23 июня еще раз госпитализировали в Нижний Тагил в горбольницу №4, а оттуда перенаправили в Демидовскую, но до нее он не доехал.