Сбежавшего из скорой жителя Нижнего Тагила везли в третью по счету больницу

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Сбежал мужчина еще 24 июня. Его перевозили из горбольницы №4 в Демидовскую. Убежал он прямо в тапочках, сообщает «Тагил-ТВ».
Изначально Валерий, проживающий в Красноуральске, пожаловался сыну на боль в области груди. После этого мужчину отвезли в больницу, а оттуда вечером 23 июня еще раз госпитализировали в Нижний Тагил в горбольницу №4, а оттуда перенаправили в Демидовскую, но до нее он не доехал.
Он взял документы у врача, вышел из скорой и ушел. Повернул во дворы в сторону улицы Новострой, — рассказал сын пропавшего.
Также по его словам, ему никто не говорил, что отца перевозят в Нижний Тагил. О его пропаже родственников также не известили.
Поэтому о произошедшем сын узнал, когда пришел в больницу в Красноуральске, чтобы навестить папу. В день пропажи они разговаривали, и отец сообщал, что врач рекомендовал ему провести операцию на сердце.