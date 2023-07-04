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Убивший током подростка водомат в Екатеринбурге был подключен к сетям незаконно

4 июля 2023, 09:44
Фото: 1MI
В Екатеринбурге «Россети Урал» рассказали о том, что на месте гибели подростка от удара током, подключение к электросетям было незаконным.

ЧП произошло 3 июля возле дома на улице Омская. Предварительной причиной произошедшего названо незаконное подключение, пишет «Правда УрФО».

Предварительно известно, что мальчик получил удар током от линии электропередачи, к которой за день до этого был подключен водоробот от частных электроустановок, не принадлежащих «Россети Урал». Специалисты уже разбираются подробнее в инциденте. Работает спецкомиссия.

Напомним, что 15-летний мальчик играл в футбол во дворе вместе с другом. В какой-то момент школьники полезли за улетевшим мячом на трансформаторную подстанцию, где обоих ударило током. Один мальчик скончался, а второй пострадал.

Один подросток погиб и второй пострадал от удара током при игре в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Удар током#Подросток#Погиб#Ток#Электросети#Происшествия
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