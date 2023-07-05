Рядом с Нижним Тагилом и Невьянском снова горит лес

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Горение в лесу, по словам руководителя волонтеров-дружинников Павла Фетисова, началось еще 4 июля.
Со вчерашнего дня ездил туда. Там немножко подгорало, но видимо за день ветром раздуло. Снова «Карасиха» в огне, который уже подходит к домам, — рассказал TagilCity.ru Павел Фетисов.
Волонтеры объявили общий сбор и собираются выдвигаться на тушение.
Также он сообщил, что лес горит возле поселка Аник в районе Невьянска. Пламя идет к месту, где проводится добыча золота.
Напомним, 14 июня на территории Свердловской области был отменен режим ЧС, объявленный из-за массовых лесных пожаров. Однако особый противопожарный режим продолжает действовать. Гражданам запрещено разводить открытый огонь.