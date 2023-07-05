tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Изображение материала

Рядом с Нижним Тагилом и Невьянском снова горит лес

5 июля 2023, 13:13
Фото: tagilcity.ru
В районе поселка Леневка под Нижним Тагилом вновь возник лесной пожар. По словам волонтеров, огонь подбирается к домам в СНТ «Карасиха». Также очаг возгорания есть под Невьянском.

Горение в лесу, по словам руководителя волонтеров-дружинников Павла Фетисова, началось еще 4 июля.

Со вчерашнего дня ездил туда. Там немножко подгорало, но видимо за день ветром раздуло. Снова «Карасиха» в огне, который уже подходит к домам, — рассказал TagilCity.ru Павел Фетисов.

Волонтеры объявили общий сбор и собираются выдвигаться на тушение.

Также он сообщил, что лес горит возле поселка Аник в районе Невьянска. Пламя идет к месту, где проводится добыча золота.

Горящий лес рядом с поселком АникГорящий лес рядом с поселком Аник
Горящий лес рядом с поселком АникГорящий лес рядом с поселком Аник
Горящий лес рядом с поселком Аник
Фото: tagilcity.ru

Напомним, 14 июня на территории Свердловской области был отменен режим ЧС, объявленный из-за массовых лесных пожаров. Однако особый противопожарный режим продолжает действовать. Гражданам запрещено разводить открытый огонь.

Высокая пожароопасность ожидается в Свердловской области
Узнать подробнее
#Анна Григорьева#Пожар#Лес#Тушение#Волонтеры#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Эксклюзив#Свердловская область#Нижний Тагил
Подпишитесь
Евгений Куйвашев: Китайцы рассматривают Верхнюю Салду для добычи и экспорта торфа
Сегодня, 11:41
Туркластер «Гора Белая» под Нижним Тагилом по концессии заберет в развитие «Синара»
Сегодня, 11:15
Культурный слой XVIII–XIX веков найден под фундаментом завода-музея в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:58
32 миллиона выделено на содержание кладбищ в Нижнем Тагиле и пригороде
Вчера, 10:01
Депутаты ГГО не лишили Летникова поста главы после скандала с путевками в санаторий
30 июня, 12:11
Один подросток погиб и второй пострадал от удара током при игре в Екатеринбурге
Вчера, 03:30