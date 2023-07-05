Рядом с Нижним Тагилом и Невьянском снова горит лес

В районе поселка Леневка под Нижним Тагилом вновь возник лесной пожар. По словам волонтеров, огонь подбирается к домам в СНТ «Карасиха». Также очаг возгорания есть под Невьянском.

Сюжет Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года