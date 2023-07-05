Визит Собянина ожидается в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Известно, что Сергей Собянин и глава Свердловской области Евгений Куйвашев в эти дни подпишут между столицей и регионом документ о производстве квадрокоптеров для нужд сельского хозяйства, тушения пожаров, геологической разведки и других гражданских нужд, сообщается в телеграм-канале «Не для протокола».
Предположительно, для этих целей Москва предоставит инвестиции, а Свердловская область — технологии.
Ранее сообщалось, что на «Иннопроме» также ожидается визит премьер-министра Михаила Мишустина. В последний раз в Екатеринбурге он был год назад.