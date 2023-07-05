tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Изображение материала

Визит Собянина ожидается в Екатеринбурге

5 июля 2023, 10:43
Фото: sobyanin.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин планирует прилететь в Екатеринбург на «Иннопром». Международная промышленная выставка продлится три дня — с 10 по 13 июля.

Известно, что Сергей Собянин и глава Свердловской области Евгений Куйвашев в эти дни подпишут между столицей и регионом документ о производстве квадрокоптеров для нужд сельского хозяйства, тушения пожаров, геологической разведки и других гражданских нужд, сообщается в телеграм-канале «Не для протокола».

Предположительно, для этих целей Москва предоставит инвестиции, а Свердловская область — технологии.

Ранее сообщалось, что на «Иннопроме» также ожидается визит премьер-министра Михаила Мишустина. В последний раз в Екатеринбурге он был год назад.

Визит Мишустина ожидается на «Иннопроме-2023» в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Екатеринбург#Мэр Москвы#ИННОПРОМ#Документ#Соглашение#Технологии#Общество#Михаил Мишустин#Сергей Собянин#Евгений Куйвашев#Елена Озерова
Подпишитесь
Евгений Куйвашев: Китайцы рассматривают Верхнюю Салду для добычи и экспорта торфа
Сегодня, 11:41
Туркластер «Гора Белая» под Нижним Тагилом по концессии заберет в развитие «Синара»
Сегодня, 11:15
Культурный слой XVIII–XIX веков найден под фундаментом завода-музея в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:58
32 миллиона выделено на содержание кладбищ в Нижнем Тагиле и пригороде
Вчера, 10:01
Депутаты ГГО не лишили Летникова поста главы после скандала с путевками в санаторий
30 июня, 12:11
Один подросток погиб и второй пострадал от удара током при игре в Екатеринбурге
Вчера, 03:30