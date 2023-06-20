Визит Мишустина ожидается на «Иннопроме-2023» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Визит гостя анонсировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время выступления перед думой, пишет «Новый день».
Мы ожидаем на выставку «Иннопром» председателя правительства России. Готовим свои предложения, чтобы в его адрес обратиться, — сказал Алексей Орлов.
В прошлый раз премьер-министр посетил уральскую столицу ровно год назад. Прошлым летом он рассказывал в Екатеринбурге о мерах поддержки отечественной промышленности санкций.
Напомним, что выставка «Иннопром» состоится с 10 по 13 июля.