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Визит Мишустина ожидается на «Иннопроме-2023» в Екатеринбурге

20 июня 2023, 12:23
Фото: 1MI
В Екатеринбург приедет премьер-министр России Михаил Мишустин. Он планирует посетить «Иннопром-2023».

Визит гостя анонсировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время выступления перед думой, пишет «Новый день».

Мы ожидаем на выставку «Иннопром» председателя правительства России. Готовим свои предложения, чтобы в его адрес обратиться, — сказал Алексей Орлов.

В прошлый раз премьер-министр посетил уральскую столицу ровно год назад. Прошлым летом он рассказывал в Екатеринбурге о мерах поддержки отечественной промышленности санкций.

Напомним, что выставка «Иннопром» состоится с 10 по 13 июля.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Мэр#Премьер-министр#Выставка#Политика#Михаил Мишустин
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