44 частных дома в Нижнем Тагиле подключили газоснабжение

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Реализует программу предприятие «Тагилдорстрой». В рамках нацпроекта «Экология», жители города могут подключиться к газу практически бесплатно. Стоимость перевода с печного на газовое отопление для тагильчан снижена в сто раз, рассказал мэр города Владислав Пинаев.
Ранее по программе «Чистый воздух» владелец частного дома платил 10% от стоимости всех работ и оборудования, то сейчас от него требуется 0,1% (около 200 рублей).
При этом в перечень данных услуг входит установка котла, систему отопления и батареи. А те жители, кто уже оплатил 10%, получат свои средства обратно.
Узнать подробности можно в районных администрациях и по телефонам: 8 904 164 07 13, 46- 42-11.