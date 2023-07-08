44 частных дома в Нижнем Тагиле подключили газоснабжение

Реализует программу предприятие «Тагилдорстрой». В рамках нацпроекта «Экология», жители города могут подключиться к газу практически бесплатно. Стоимость перевода с печного на газовое отопление для тагильчан снижена в сто раз, рассказал мэр города Владислав Пинаев.



Ранее по программе «Чистый воздух» владелец частного дома платил 10% от стоимости всех работ и оборудования, то сейчас от него требуется 0,1% (около 200 рублей).