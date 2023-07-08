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44 частных дома в Нижнем Тагиле подключили газоснабжение

8 июля 2023, 07:44
Фото: Владислав Пинаев
Газ провели в 44 дома в Нижнем Тагиле, также было смонтировано оборудование еще в 160 домах.

Реализует программу предприятие «Тагилдорстрой». В рамках нацпроекта «Экология», жители города могут подключиться к газу практически бесплатно. Стоимость перевода с печного на газовое отопление для тагильчан снижена в сто раз, рассказал мэр города Владислав Пинаев.

Ранее по программе «Чистый воздух» владелец частного дома платил 10% от стоимости всех работ и оборудования, то сейчас от него требуется 0,1% (около 200 рублей).

При этом в перечень данных услуг входит установка котла, систему отопления и батареи. А те жители, кто уже оплатил 10%, получат свои средства обратно.

Узнать подробности можно в районных администрациях и по телефонам: 8 904 164 07 13, 46- 42-11.

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#Елена Озерова#ГАЗ#Частный дом#Владислав Пинаев#Стоимость#Общество#Свердловская область#Нижний Тагил
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