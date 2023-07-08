Пожилой лесник пропал в Березовском

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Его разыскивают волонтеры и правоохранители. Добровольцы отмечают, что для поисков пожилого мужчины нужны еще люди — пешие группы. Также необходима лесная техника (квадроцикл, мотоцикл, внедорожник).
Как сообщили поисковики отряда «Прорыв», пропал Сергей Владимирович еще 5 июля. Его рост — 180 см, у него голубые глаза и он худощав. Волосы у мужчины светло-русые, с сединой.
На момент пропажи на нем была надета серая футболка и черные спортивные штаны, а также черные тряпичные кроссовки. Отмечается, что мужчина нуждается в помощи медиков.
Позвонить волонтерам можно по телефону: 8-02.44.9000-20.