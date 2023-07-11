22 туриста пропали в Пермском крае

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
Они должны были выйти на связь 9 июля. Однако по сей день о них ничего не известно, сообщает «Про Пермь».
Известно, что 9 июля туристы должны были прийти в поселок Средняя Усьва. Когда этого не произошло, их родные стали звонить в экстренные службы. Предварительно известно, что в составе группы есть 40-летняя женщина-инженер из Перми, у нее двое дочерей — 20 и 5 лет.
По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, тургруппа не была зарегистрирована. Протяженность маршрута, который они выбрали, составляет 175 км.
На маршрут сплава еще 4 июля. Ведутся активные поиски.