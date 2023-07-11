22 туриста пропали в Пермском крае

Они должны были выйти на связь 9 июля. Однако по сей день о них ничего не известно, сообщает «Про Пермь».



Известно, что 9 июля туристы должны были прийти в поселок Средняя Усьва. Когда этого не произошло, их родные стали звонить в экстренные службы. Предварительно известно, что в составе группы есть 40-летняя женщина-инженер из Перми, у нее двое дочерей — 20 и 5 лет.