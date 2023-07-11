«Сытые, довольные, отдыхающие»: группа пропавших туристов найдена в Пермском крае

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В числе группы были и дети. Теперь же туристы были найдены. Спасатели нашли их сытых, довольных и отдыхающих на берегу реки в семи километрах от деревни Безгодово, пишет «Mash | Мэш».
Напомним, что туристы отправились в путешествие длиной 175 км. Когда они перестали выходить на связь и не вышли к планируемой точке (9 июля туристы должны были прийти в поселок Средняя Усьва), их родные запереживали, стали бить тревогу и звонить в экстренные службы.
Также отмечалось, что свой турмаршрут группа официально не регистрировала.