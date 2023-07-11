«Сытые, довольные, отдыхающие»: группа пропавших туристов найдена в Пермском крае

Напомним, что туристы отправились в путешествие длиной 175 км. Когда они перестали выходить на связь и не вышли к планируемой точке (9 июля туристы должны были прийти в поселок Средняя Усьва), их родные запереживали, стали бить тревогу и звонить в экстренные службы.