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«Сытые, довольные, отдыхающие»: группа пропавших туристов найдена в Пермском крае

11 июля 2023, 10:53
Фото: 1MI

Группа пропавших туристов найдена в Пермском крае

В Пермском крае спасатели нашли группу, состоящую из 22 туристов. Ранее они пропали и несколько дней не было известно, где они находятся.

В числе группы были и дети. Теперь же туристы были найдены. Спасатели нашли их сытых, довольных и отдыхающих на берегу реки в семи километрах от деревни Безгодово, пишет «Mash | Мэш».

Напомним, что туристы отправились в путешествие длиной 175 км. Когда они перестали выходить на связь и не вышли к планируемой точке (9 июля туристы должны были прийти в поселок Средняя Усьва), их родные запереживали, стали бить тревогу и звонить в экстренные службы.

Также отмечалось, что свой турмаршрут группа официально не регистрировала.

22 туриста пропали в Пермском крае
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#Елена Озерова#Туристы#Пермский край#Отдых#Поиски#Происшествия
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