Оргии, деревья и заборы: в Черноисточинске соседи ссорятся с бизнесменом из-за дороги

Журналисты редакции TagilCity.ru ходили к месту, которое противники новой дороги предлагают использовать в качестве альтернативы. Но, чтобы в этом направлении проложить дорогу, нужно выполнить объемный перечень работ. По словам предпринимателя, для него рентабельности в этой дороге нет, так как строительство ведется на его личные деньги. Место слишком заболочено и, чтобы отсыпать местность, понадобится не один десяток большегрузов с щебнем.