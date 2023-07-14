Оргии, деревья и заборы: в Черноисточинске соседи ссорятся с бизнесменом из-за дороги

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В редакцию TagilCity.ru обратились жители поселка Черноисточинск. По их словам, местный предприниматель начал незаконно прокладывать дорогу в их поселке через лес, не имея на руках разрешительных документов и не согласовав все работы ни с «Водоканал-НТ», ни с отделом архитектуры.
Помимо отсутствия согласования со стороны администрации, сам выделенный участок, по словам местных жителей, не подходит для строительства дороги. Однако сам бизнесмен говорит о подготовке разрешительной документации и личных причинах конфликта. Есть и другие жители, поддерживающие строительство новой дороги. Журналисты редакции отправились на место событий, чтобы разобраться в ситуации.
Дорога, которую планирует построить предприниматель, выходит на сети «Водоканал-НТ», который снабжает водой Нижний Тагил вплоть до Вагонки. У «Водоканал-НТ» есть санитарная зона, но застройщиком эта зона игнорируется. Есть риски испортить водоснабжение Тагила. Также имеется подстанция, которая питает гидроузел Черноисточинска. И если во время работ повредят кабель, то Нижний Тагил также останется без воды, — утверждает в беседе с редакцией TagilCity.ru местный житель Владимир.
Началось все с участков земли, часть которых местный предприниматель Вячеслав взял в аренду, а часть выкупил на правах собственности. Всего таких участков пять. Ранее на месте строительства было болото. Чтобы строить на этих участках, бизнесмен отсыпал всю территорию и приступил к возведению домов.
Подъезд к месту стройки осуществляется через пожарный проезд, который проложен вдоль соседних с участком предпринимателя домов. Проезд этот достаточно узкий и для въезда крупногабаритного транспорта не подходит, говорят сторонники новой дороги. Уже не раз подъезжающие КАМАЗы валили забор и повреждали ограду соседних домов.
Я обратился в отдел архитектуры, там сказали вызвать геодезистов, потом снова в архитектурный за получением сервитута на право использования земельного участка для строительства дороги. В администрации мне сказали: за свой счет строишь и потом передаешь в муниципальную собственность, но с «Водоканал-НТ» договаривайся сам. На данный момент администрацией отмежевано направление дороги, а «Водоканал-НТ» это направление предварительно одобрил, — рассказывает Вячеслав, арендатор территории и застройщик.
Редакция TagilCity.ru сделала запрос в «Водоканал-НТ», чтобы получить официальный комментарий по ситуации в Черноисточинске:
Он приходил к нам с письмом, мы ему объяснили, что в этом месте будет перекладка водоводов и нужен проект дороги с учетом наших водоводов — существующих и проектируемых. Он ушел за проектом и больше не появлялся. Так что согласований с нами нет, — пояснил TagilCity.ru Руслан Кондаков, заместитель директора по производству ООО «Водоканал-НТ».
Местные жители, к чьим дома будет прилегать планируемая дорога, хотят добиться запрета на строительство в этом направлении. К слову, жители не против дороги в целом, речь идет именно о направлении. Они против того, чтобы дорога, тем более несогласованная, была проложена вблизи их огородов и через лес, который придется частично вырубить.
С той стороны у него есть дорога. Даже две, два заезда. Вот он хочет по этой лесной дороге отсыпать. Причем тут гораздо дальше от трассы. Лес, по всей видимости, будет уничтожен. Нам такое соседство не нужно. Этому лесу 30 лет. Мы его выращивали, сами садили, чтобы трассу не было слышно. А получается, будет дорога, — рассказывают местные жители.
Как рассказывают местные жители, они предлагали Вячеславу отсыпать дорогу по улице Бажова, которая не примыкала бы к их домам. По словам самого бизнесмена, на ответное предложение скинуться и отсыпать эту дорогу недовольные жители отказались вкладывать свои деньги.
Это был единственный диалог у меня с жителями тех домов, которые против дороги. На данный момент ничего лишнего не сделано, пока не будет полного согласования. Ни через трубу «Водоканал-НТ», ни дальше. Никакого движения не будет. То, что уже отсыпано — это существующая дорога. В администрации мне сказали: хочешь — делай. У нас бюджета нет. Я порядка 50 метров отсыпал, теперь можно проехать по лесочку даже в межсезонье. Повторюсь, этот промежуток является существующей дорогой, согласовывать его не нужно. Эта дорога есть на градостроительных картах, — уточняет Вячеслав.
Жители поселка написали заявление в администрацию Черноисточинска и рассказывают, что им ответили: обращение по поводу законности строительства дороги рассмотрено и организация строительства дорог на муниципальной земле проходит согласование с отделом архитектуры и «Водоканал-НТ».
Местные жители уверены, что от дороги будет много шума. Уже сейчас они недовольны, тем, что происходит на территории домов, которые предприниматель сдает в аренду.
Они там устраивают натуральные оргии, бабы выбегают из домиков абсолютно голыми, мужики пьяные орут постоянно. Попадаясь при этом на глаза детей, — жалуется местная жительница.
Но другие соседи опровергают ее слова о шуме. Жители ближайших домов от территории предпринимателя уверяют, что все, кто приезжает отдохнуть в домиках Вячеслава, ведут себя прилично. И поддерживают вариант строительства дороги в данном месте.
По поводу шума: я ближе всех живу и у меня ребенок маленький. Было бы шумно, я бы первый против него пошел. Мы как-то ездить сюда должны, нет? Человек делает нам дорогу за свой счет. Если администрация будет препятствовать, мои юристы составят бумаги в суд. Прокуратура обяжет нам тут сделать проезд, прецедентов по городу таких уже много, а если напрямую на трассу сделать, так там болото капитальное, кочки ростом с человека, как там дорогу делать? — высказывает свое мнение Илья, местный житель.
Журналисты редакции TagilCity.ru ходили к месту, которое противники новой дороги предлагают использовать в качестве альтернативы. Но, чтобы в этом направлении проложить дорогу, нужно выполнить объемный перечень работ. По словам предпринимателя, для него рентабельности в этой дороге нет, так как строительство ведется на его личные деньги. Место слишком заболочено и, чтобы отсыпать местность, понадобится не один десяток большегрузов с щебнем.
Останавливаться в своей борьбе ни одна из сторон конфликта не намерена. Строительство планируют продолжить по плану, а несогласные жители планируют писать во все возможные инстанции. Редакция TagilCity.ru будет следить за развитием ситуации.