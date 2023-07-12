Бесхозные участки в садах Нижнего Тагила: что делать правлению и соседям?

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
В коллективных садах Нижнего Тагила очень много заброшенных земельных участков. Это участки физических лиц, которые когда-либо переехали, либо умерли или которых соседи вообще никогда не видели. Или еще вариант — это выморочное имущество, т. е. наследников нет или они не могут претендовать по тем или иным причинам, поясняет редакции TagilCity.ru Александр Панченко.
Согласно закону о ведении действий земельного кодекса, все земельные участки делятся на разграниченные и неразграниченные, а также имеют разные формы собственности. Участок, у которого нет вещных прав, т. е. нет собственника и не написано Иванов Иван Иванович, просто пусто, — считается неразграниченным. За такой участок, в том числе финансово, отвечает муниципалитет, на территории которого он находится.
Такие участки доставляют немало хлопот: протягивать линию электропередач или делать дорогу, не затрагивая их, нельзя, а платить за них некому. Физически нельзя не тратить денежные средства на обслуживание территории, по закону принадлежащей городу, — уверяет специалист.
Если такой участок выявлен, мэрия проводит кадастровые работы — уточняет границы и обращается в суд о признании права муниципальной собственности на это имущество. После суда такой бесхоз год проваляется в реестре, и только тогда с ним можно что-то сделать, — поясняет Александр Панченко.
Что же мэрия может сделать с таким участком? Мэрия Нижнего Тагила несет бремя содержания таких участков: она должна вносить платежи, которые устанавливает садовое товарищество. Управление муниципальным имуществом имеет право распорядиться заброшенным земельным участком: предоставить его кому-то в аренду, в собственность за плату. Информация о таких участках появляется на официальном сайте города.
Оценка рыночной стоимости участка — также на плечах мэрии, однако, по словам юриста, итоговая сумма не всегда подъемна и выгодна даже для инициативных граждан (тех, кто заказывал кадастровые работы и прочую документацию). Но это не вина мэрии, это закон.
Как пояснил Александр Панченко, по умолчанию администрация города не знает о существовании конкретных заброшенных участков. О них юристы мэрии узнают через суд.
Мы начали вести эти дела и даже передавать их в Арбитражный суд около двух лет назад. Одно дело дошло до Верховного суда. В моем производстве около 30-40 дел, и это всегда круговорот и есть своеобразная очередь. Чаще это сады «УВЗ №1», «Горняк», «Роща», «КС №6», «Капасиха», — рассказывает редакции юрист.
Как рассказывали юристу в мэрии, ранее таких судебных тяжб с садоводствами не было. А ведь процессы в судах изрядно затрудняют работу управления. Мэрия исправно платит часть вносов, однако не обходится без судебных споров.
В мэрии не скрывают того, что весь процесс действительно долгий, и это задерживает выплаты. Начальник управления муниципальным имуществом Марина Михайлова на одной из комиссий в городской думе Нижнего Тагила 14 июня 2023 года сообщила, что средства на оплату будут предоставлены в течение 2023 года.
На последней корректировке были предусмотрены средства по землепользованию и застройке — оплата взносов в садоводческих товариществах за земли, которые находятся в муниципальной собственности. Поскольку процедура эта очень долгая, мы не успели собрать документы, которые необходимы были для оплаты. В связи с этим платим уже в этом году, — пояснила руководитель управления.
Сейчас ряд дел обжалуются в судах, под вопросом — недействительность протоколов общего собрания коллективного сада.
Садоводческие товарищества сейчас должны предоставить полный пакет документов — устав садоводческого товарищества, решение общего собрания, на котором приняты членские взносы. И с этими подтверждениями необходимо обратиться к нам для осуществления выплат, — рассказала Марина Михайлова, начальник управления муниципальным имуществом.
Как поясняет юрист, проблема заключается еще и в том, что юридический отдел смотрит на работу садового правления через призму юридического документооборота, однако в садовые товарищества входят обычные садоводы.
Это некоммерческий орган, там самые обыкновенные люди — заводчане, горожане. Хоть в садовом товариществе они выполняют роли председателей, казначеев, ревизоры но, на самом деле, они не специалисты. И документы порой они делают не в том формате, в каком хочет видеть юридический отдел мэрии. Но все эти документы, тем не менее, легитимны, они принимаются судами, — уверяет специалист.
К примеру, согласно федеральному закону, правление должно предоставлять финансово-экономическое обоснование сметы. «Юридически, мы понимаем, что это локальный сметный расчет на какую-то работу. Как это происходит в садах? Люди решают построить водовод за 500 тысяч рублей. Эту суммы они делят на 500 участников, а если по факту сдали только 200? Водовод все равно построят, деньги возьмут из других взносов». Мэрия, по закону, требует четко расписанную смету, однако юрист уверен, что пока неопытные члены правления все распишут, цены уже могут кардинально измениться и сметный расчет можно будет только выкинуть.
В мэрии это видят догматически, в жестком ключе, но у нас не коммерческое товарищество. Для него нормально просто нанять человека, который сделает определенные работы, и ему заплатят наличными, подпишут расходный ордер и на этом все. Но по закону так нельзя, нужны договоры, акты, сметы. В этом получается большой конфуз и недопонимание. А что делать, как быть людям? — сетует специалист.
О каких суммах вообще идет речь? По мнению Александра Панченко, взносы в таких садовых товариществах не критичны для нашего мира. В год — за участок 5-8 тысяч рублей. Абсурдность заключается в том, что судебные расходы за работу юриста ответчику обойдутся в 17 тысяч рублей, итоговая взыскиваемая сумма составляет более 20 тысяч рублей.
Тем не менее, по словам юриста, за последние два месяца виден спад таких судебных исков.
Мы все уже устали от этого, в этой сфере хорошо только мне — я зарабатываю на этом. Но по большому счету страдают все — и сады, и мэрия. Как был этот бесхоз, так и остается. А мэрия по суду вместо 5 платит 20 тысяч рублей, — говорит юрист.
Ранее озвученная сумма взносов за год подъемна для семьи и в общей сумме значима для коллективного сада. Вообще, любой садоводческий кооператив можно считать проекцией города, только в меньшем масштабе, с собственным правлением, или администрацией, жителями. Проблемы у этих объединений одни и те же, что и у большого города.
Взносы есть. Нынче 5 тысяч. Но мы делаем межевание территории всего сада. Трубы поменяли по всему саду. Все делают, что надо. У нас сад, наверное, показательный, — рассказал редакции TagilCity.ru садовод Сергей из к/с в Нижнем Тагиле.
Как пояснил TagilCity.ru заместитель председателя этого сада, проблем с взносами нет. Также нет проблем с заброшенными участками — их немного и некоторые со временем выкупают.
Многие сады давно обрели самостоятельность, а прежде были подшефными. Большая сложность — бюджет сада, в который ни одной лишней копейки не поступает, даже от города. Все траты председатель обязан согласовывать с членами правления, только после их одобрения работы выполняются. Именно на других членов правления распределяются полномочия и ответственность председателя.
Бюджет данного сада председатель формирует исходя из того, как сформировалась система в прошлые годы — ежегодные взносы от каждого садовода. Сейчас он составляет почти 5000 рублей. В первую очередь, рассчитывается заработная плата всему персоналу. Потом — если назревает проблема, на которую нужно потратить деньги, определяется приоритет, происходит поиск путей выполнения работ (обычно выбирается самое дешевое).
Один участок, долгое время стояло просто поле, в центре сада, но пару лет назад его выкупили, сейчас застроили. Все работают, занимаются огородами. Я на этом посту уже много лет, всегда одни и те же проблемы, самые актуальные — трубы и дороги. Вот постепенно решаем их. Несколько лет назад мэрия помогла, улицу, ведущую к саду отсыпали щебнем. Прошел капитальный ремонт дороги, оборудование дренажной канавы, — рассказал Александр.
Головная боль — магистральные трубы, по которым до участков поступает вода. Они требовали замены. Многочисленные протечки, а также моральная и физическая изношенность.
Электроэнергия. В саду два насоса, по которым подается вода — питьевая и поливочная. Уличное освещение сада — только зимой, летом стараются экономить, ведь из года в год цены на электроэнергию растут.
Дороги в саду. Ранее обращались в МУП «Тагилдорстрой», просили пройти дороги грейдером и засыпать сколом, он получается дешевле, чем щебень, и ложится лучше. А если в саду появятся «гонщики», то садоводам предоставлялось право создать искусственные неровности. Но удачно получилось выполнить задуманное только на одной улице — на другую не хватило скола.
Противопожарная безопасность. Если пройти по некоторым улицам сада, то можно обнаружить, что между припаркованными не на участке автомобилями вряд ли протиснется пожарная машина в случае чрезвычайной ситуации. По этому поводу сад, как и любой другой, проверяют представители МЧС. В начале мая в саду инспекторы произвели проверку и постановили, что все транспортные средства должны находиться на участках. Об этом садоводов неоднократно предупреждали. Надо сказать, не все владельцы выполнили требования — машины до сих пор стоят на земле общего пользования.
Мусорка в саду. Эта проблемы для сада также актуальна, как и для большого города. В саду есть специальный контейнер для мусора, который стараются вывозить как можно чаще. Иногда сами члены правления ходят с тележкой по саду и собирают бытовые отходы. А нерадивые садоводы приносят к контейнеру даже мебель, хотя он рассчитан на мелкий мусор, а перерабатывать перед вывозом его просто некому. Кроме того, вне сада есть несанкционированные свалки.
В этой сфере на законодательном уровне нет разработанной формы протокола общего собрания, отчета ревизионной комиссии. Ввиду их отсутствия среди садоводов «кто на что горазд», уверяет юрист.
Я сам присутствовал на одном собрании, секретарь пишет все от руки, голосующие люди подписывают документ — просто ставят номер участка и подпись. Так выглядит протокол общего собрания. Такие документы не нравятся юридическому отделу, однако присутствовать на каждом собрании даже в качестве собственника они тоже не всегда могут, — рассказал TagilCity.ru Александр Панченко.
Мы уточнили у юриста, какой есть из такой ситуации выход.
Банальный выход, он придуман, это если законодатели региона разработают правила и нормативы, как что должно выглядеть. Но такого нет. Самое простое — лояльность и заинтересованность. Сад — это определенная ячейка самозанятых граждан. Они там выращивают ягоды, овощи, они чем-то заняты. Уберите все коллективные сады — людям будет нечего делать. Когда им нечего будет делать, люди будут скучать, проказничать. Отдушина нужна, она выполняет социально-важную функцию, — резюмировал специалист.