Бесхозные участки в садах Нижнего Тагила: что делать правлению и соседям?

К примеру, согласно федеральному закону, правление должно предоставлять финансово-экономическое обоснование сметы. «Юридически, мы понимаем, что это локальный сметный расчет на какую-то работу. Как это происходит в садах? Люди решают построить водовод за 500 тысяч рублей. Эту суммы они делят на 500 участников, а если по факту сдали только 200? Водовод все равно построят, деньги возьмут из других взносов». Мэрия, по закону, требует четко расписанную смету, однако юрист уверен, что пока неопытные члены правления все распишут, цены уже могут кардинально измениться и сметный расчет можно будет только выкинуть.