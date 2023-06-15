Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
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Updated Сегодня, 14:53
В конце мая редакция TagilCity.ru посетила Москву и сравнила цены на некоторые товары и бензин с Нижним Тагилом. Выяснилось, что некоторые продукты тагильчане покупают дороже. И это при разнице в зарплате почти в 2,5 раза. На бензин же тагильчане тратят меньше москвичей — примерно на 3,51 рубля меньше на литр.
Новый офис МФЦ на улице Ломоносова в Нижнем Тагиле до сих пор не открылся. Это событие должно было произойти еще полгода назад. Ремонт здесь начался в октябре 2022 года. Работами за 8,4 миллиона рублей занимается «Уралстройинжиниринг».
Хозяину застреленной в Черноисточинске собаки отказали в возбуждении уголовного дела. Теперь он намерен обращаться в прокуратуру. В полиции настаивают, что человек, застреливший животное, сделал это не намеренно, поэтому состава преступления здесь нет.
Продать сигареты без акцизов на 3 миллиона рублей попытался житель Нижнего Тагила. Теперь ему грозит шесть лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей. Он попал под суд за приобретение, хранение и попытку сбыта немаркированных сигарет.
Реконструкция парка за 17 млн рублей началась в Черноисточинске. По словам местных жителей, общественные пространства уже выглядят лучше. Подготовка ведется уже несколько недель: убраны лишние корни из земли, разобрана старая проводка, демонтирована часть забора.