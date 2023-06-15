В конце мая редакция TagilCity.ru посетила Москву и сравнила цены на некоторые товары и бензин с Нижним Тагилом. Выяснилось, что некоторые продукты тагильчане покупают дороже. И это при разнице в зарплате почти в 2,5 раза. На бензин же тагильчане тратят меньше москвичей — примерно на 3,51 рубля меньше на литр.