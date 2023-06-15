Жителю Нижнего Тагила грозит 6 лет за попытку сбыта сигарет без акцизов на 3 млн

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
По версии следствия, Иван Л. в течении 11 месяцев (с января по ноябрь 2022 года) приобретал немаркированную табачную продукцию. Суммарно на сигареты без акцизов Иван потратил 2,9 млн рублей. В дальнейшем подсудимый планировал перепродать незаконно приобретенный товар.
Покупал сигареты без акцизов подсудимый в городе Верхняя Тура, а затем на своем автомобиле «Мерседес-Бенц» перевозил и хранил их в Нижнем Тагиле.
В суд материалы дела были переданы еще в марте 2023 года. Заседание было назначено сначала на апрель, а затем его отложили до мая. Но и во второй раз суд перенесли. Третье заседание назначено на середину июля 2023 года.