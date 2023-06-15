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Жителю Нижнего Тагила грозит 6 лет за попытку сбыта сигарет без акцизов на 3 млн

15 июня 2023, 10:17
Фото: Midjourney
Тагильчанина попал под суд за приобретение, хранение и попытку сбыта немаркированных сигарет. За незаконное предпринимательство ему может грозить до шести лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.

По версии следствия, Иван Л. в течении 11 месяцев (с января по ноябрь 2022 года) приобретал немаркированную табачную продукцию. Суммарно на сигареты без акцизов Иван потратил 2,9 млн рублей. В дальнейшем подсудимый планировал перепродать незаконно приобретенный товар.

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Покупал сигареты без акцизов подсудимый в городе Верхняя Тура, а затем на своем автомобиле «Мерседес-Бенц» перевозил и хранил их в Нижнем Тагиле.

В суд материалы дела были переданы еще в марте 2023 года. Заседание было назначено сначала на апрель, а затем его отложили до мая. Но и во второй раз суд перенесли. Третье заседание назначено на середину июля 2023 года.

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#Артем Карнаухов#Суд#Полиция#Сигареты#Незаконное предпринимательство#Незаконная деятельность#Незаконная продажа#Незаконная торговля#Криминал#Эксклюзив#Нижний Тагил
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