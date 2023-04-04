В Нижнем Тагиле полицейского подозревают во взятках и незаконном предпринимательстве

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Выявили и изобличили подозреваемого в противоправной деятельности сотрудники подразделения собственной безопасности МВД в ходе реализации оперативной информации. Он уже уволен из системы МВД и понесет предусмотренную действующим законодательством уголовную ответственность, если суд докажет его вину. Об итогах судебного разбирательства в обязательном порядке проинформирую общественность, — рассказал TagilCity.ru глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
По данным группы Ural Mash, в феврале 2021 года подозреваемый вступил в сговор с организованной группой лиц и начал закупать безакцизные сигареты.
За несколько лет «банда» наторговала на 51 млн рублей. Непосредственно сам подозреваемый получил миллион рублей. Кроме того, бывший полицейский получал каждый месяц по 50 тысяч рублей за, так называемое, «крышевание» ларька, пишет Ural Mash со ссылкой на собственный источник.