В Нижнем Тагиле полицейского подозревают во взятках и незаконном предпринимательстве

За несколько лет «банда» наторговала на 51 млн рублей. Непосредственно сам подозреваемый получил миллион рублей. Кроме того, бывший полицейский получал каждый месяц по 50 тысяч рублей за, так называемое, «крышевание» ларька, пишет Ural Mash со ссылкой на собственный источник.