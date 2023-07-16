Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Такая погода стоит в регионе сегодня, 16 июля. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
Свои позиции сохранит атмосферный фронт. Под его влиянием ожидается облачная и довольно прохладная погода с осадками, преимущественно небольшими, добавил синоптик.
В дневное время в регионе будет +20, +25, а на юге и юго-западе области ожидается до +14, +19. В уральской столице стоит облачая с прояснениями погода. Вероятны небольшие осадки. Скорость ветра составляет 3-8 метров в секунду.