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Прохладная дождливая погода ожидается в Свердловской области

16 июля 2023, 08:20
Фото: 1MI
В Свердловской области ожидаются дожди и прохладная погода.

Такая погода стоит в регионе сегодня, 16 июля. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

Свои позиции сохранит атмосферный фронт. Под его влиянием ожидается облачная и довольно прохладная погода с осадками, преимущественно небольшими, добавил синоптик.

В дневное время в регионе будет +20, +25, а на юге и юго-западе области ожидается до +14, +19. В уральской столице стоит облачая с прояснениями погода. Вероятны небольшие осадки. Скорость ветра составляет 3-8 метров в секунду.

Дожди и грозы ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
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#Елена Озерова#Свердловская область#Дождь#Погода#Прохладная погода#Синоптик#Природа
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