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В понедельник, 17 июля, днем ожидается +22 градуса тепла. При этом вероятен дождь. Это следует из данных сайта Гисметео.
18 июля дождь усилится, также станет прохладнее — до +19 градусов тепла. А в среду, 19 июля, будет еще и гроза, а также ветер до 8 метров в секунду. Потеплеет до +22 градусов.
20 июля также ожидается гроза и усиление ветра до 10 метров в секунду, дожди и грозы. Аналогичная погода сохранится и 21–23 июля.
Геомагнитная активность будет повышена лишь 18 июля. Она оценивается синоптиками в пять баллов.