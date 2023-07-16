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Дожди и грозы ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

16 июля 2023, 08:01
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле будет дождливо. Осадки продлятся с понедельника по воскресенье.

В понедельник, 17 июля, днем ожидается +22 градуса тепла. При этом вероятен дождь. Это следует из данных сайта Гисметео.

18 июля дождь усилится, также станет прохладнее — до +19 градусов тепла. А в среду, 19 июля, будет еще и гроза, а также ветер до 8 метров в секунду. Потеплеет до +22 градусов.

20 июля также ожидается гроза и усиление ветра до 10 метров в секунду, дожди и грозы. Аналогичная погода сохранится и 21–23 июля.

Геомагнитная активность будет повышена лишь 18 июля. Она оценивается синоптиками в пять баллов.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Погода#Дожди#Осадки#Жара#Гроза#Природа#Эксклюзив
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