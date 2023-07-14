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Похолодание и дождь ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные 15–16 июля

14 июля 2023, 07:18
Фото: 1MI
В ближайшие выходные, 15–16 июля, в Нижнем Тагиле ожидается похолодание. Столбики термометров в дневное время опустятся до +15 градусов. В субботу возможен дождь.

В субботу, 15 июля, в городе будет до +15 градусов и дождь. Осадки ожидаются преимущественно в утреннее время. При этом ветер может достигнуть 9 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.

В ночь с 15 на 16 июля будет +12 градусов. А днем в воскресенье, 16 июля, разогреется до +22 градусов. Осадков не ожидается.

К вечеру станет прохладнее — до +19 градусов. Также в этот день будет превышен ультрафиолетовый индекс — синоптики оценивают его в 8 баллов.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Свердловская область#Погода#Похолодание#Дождь#Ветер#Солнечно#Природа#Эксклюзив
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