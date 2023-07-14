Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В субботу, 15 июля, в городе будет до +15 градусов и дождь. Осадки ожидаются преимущественно в утреннее время. При этом ветер может достигнуть 9 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.
В ночь с 15 на 16 июля будет +12 градусов. А днем в воскресенье, 16 июля, разогреется до +22 градусов. Осадков не ожидается.
К вечеру станет прохладнее — до +19 градусов. Также в этот день будет превышен ультрафиолетовый индекс — синоптики оценивают его в 8 баллов.