В Нижнем Тагиле побывал известный писатель Александр Проханов

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В городе он побывал 13 июля. Сопровождал его экскурсовод Центра развития туризма Нижнего Тагила. Они прогулялись по акватории тагильского пруда. Об этом рассказали в Центре развития туризма в Нижнем Тагиле.
Сам писатель во время экскурсии поделился, что в Нижнем Тагиле он находится уже не в первый раз. В прошлый раз Александр Андреевич побывал в деревне Усть-Утка и музее «Русская горница».
На экскурсии по акватории писатель впечатлился ролью Демидовых в построении Горнозаводской цивилизации. Он сказал, что Урал и Нижний Тагил в частности были и остаются надежным оплотом России с давних времен.