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В Нижнем Тагиле побывал известный писатель Александр Проханов

16 июля 2023, 09:02
Фото: Центр развития туризма в Нижнем Тагиле
Известный писатель, сценарист, прозаик, журналист, а также общественный и политический деятель Александр Проханов посетил Нижний Тагил.

В городе он побывал 13 июля. Сопровождал его экскурсовод Центра развития туризма Нижнего Тагила. Они прогулялись по акватории тагильского пруда. Об этом рассказали в Центре развития туризма в Нижнем Тагиле.

Сам писатель во время экскурсии поделился, что в Нижнем Тагиле он находится уже не в первый раз. В прошлый раз Александр Андреевич побывал в деревне Усть-Утка и музее «Русская горница».

На экскурсии по акватории писатель впечатлился ролью Демидовых в построении Горнозаводской цивилизации. Он сказал, что Урал и Нижний Тагил в частности были и остаются надежным оплотом России с давних времен.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Журналист#Писатель#Экскурсия#Общество
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