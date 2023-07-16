В Нижнем Тагиле побывал известный писатель Александр Проханов

В городе он побывал 13 июля. Сопровождал его экскурсовод Центра развития туризма Нижнего Тагила. Они прогулялись по акватории тагильского пруда. Об этом рассказали в Центре развития туризма в Нижнем Тагиле.



Сам писатель во время экскурсии поделился, что в Нижнем Тагиле он находится уже не в первый раз. В прошлый раз Александр Андреевич побывал в деревне Усть-Утка и музее «Русская горница».