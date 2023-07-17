tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:01

Published Сегодня, 04:01

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

Изображение материала

Оперный певец из Италии прилетел в Екатеринбург на Царский крестный ход

17 июля 2023, 04:01
Фото: Екатеринбургская епархия

Тысячи паломников вышли на улицы Екатеринбурга на Царский крестный ход

Тысячи верующих собрались вечером 16 июля у Храма-на-Крови в Екатеринбурге. Они все прибыли для участия в Царском крестном ходе. Он приурочен к 105-летию расстрела царской семьи.

Ежегодно в ночь с 16 на 17 июля проходит шествие. Оно длится около 20 километров — от места дома Ипатьева, где была убита семья Николая II и он сам, до монастыря на Ганиной яме.

Во главе крестного хода шли 12 архиереев. Они принесли икону Николая II, которая уже почти 25 лет мироточит. По словам начальника Войсковой Православной Миссии Александра Чернавского, икона уже была в 50 епархиях и 12 странах мира.

Фото: Екатеринбургская епархия

Сам ход стартовал в 02:50. Паломники пошли по улице Царской в сторону проспекта Ленина. Далее оттуда они проследовали до монастыря на Ганиной Яме. Путь продолжался порядка пяти часов.

По данным «КП-Екатеринбург», на мероприятие прибыли иностранные гости. Например, оперный певец из Италии Элвис Фантон. Он уже 8 раз был в России после того, как ему приснился цесаревич Алексей. По словам певца, мальчик ему приснился в 2017 году. Он не знал кто это, но на следующий день случайно увидел его фото в интернете.

По словам Элвиса, он изучил все о ребенке. История семьи его тронула и он решил приехать в места, где она жила и погибла.

3,5 тысячи верующих прошли крестным ходом по улицам Екатеринбурга
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Крестный ход#Царская семья#Церковь#Религия#Общество#Екатеринбург
Подпишитесь
Агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за нарушение водного кодекса
14 июля, 13:49
Оргии, деревья и заборы: в Черноисточинске соседи ссорятся с бизнесменом из-за дороги
14 июля, 11:57
Трамваи развезут тагильчан ночью после салюта в День металлурга
15 июля, 07:08
Пациенты ГБ № 1 в Нижнем Тагиле подолгу ждут операций из-за дефицита анестезиологов
12 июля, 15:42
Самые клевые места: где ловить рыбу в окрестностях Нижнего Тагила?
14 июля, 05:20
МУП «Тагилдорстрой» ищет субподрядчика для ремонта дорог после недоделок Голященко
14 июля, 10:08