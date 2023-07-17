Оперный певец из Италии прилетел в Екатеринбург на Царский крестный ход

По данным «КП-Екатеринбург», на мероприятие прибыли иностранные гости. Например, оперный певец из Италии Элвис Фантон. Он уже 8 раз был в России после того, как ему приснился цесаревич Алексей. По словам певца, мальчик ему приснился в 2017 году. Он не знал кто это, но на следующий день случайно увидел его фото в интернете.