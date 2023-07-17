Оперный певец из Италии прилетел в Екатеринбург на Царский крестный ход

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:04
Ежегодно в ночь с 16 на 17 июля проходит шествие. Оно длится около 20 километров — от места дома Ипатьева, где была убита семья Николая II и он сам, до монастыря на Ганиной яме.
Во главе крестного хода шли 12 архиереев. Они принесли икону Николая II, которая уже почти 25 лет мироточит. По словам начальника Войсковой Православной Миссии Александра Чернавского, икона уже была в 50 епархиях и 12 странах мира.
Сам ход стартовал в 02:50. Паломники пошли по улице Царской в сторону проспекта Ленина. Далее оттуда они проследовали до монастыря на Ганиной Яме. Путь продолжался порядка пяти часов.
По данным «КП-Екатеринбург», на мероприятие прибыли иностранные гости. Например, оперный певец из Италии Элвис Фантон. Он уже 8 раз был в России после того, как ему приснился цесаревич Алексей. По словам певца, мальчик ему приснился в 2017 году. Он не знал кто это, но на следующий день случайно увидел его фото в интернете.
По словам Элвиса, он изучил все о ребенке. История семьи его тронула и он решил приехать в места, где она жила и погибла.