Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Так, в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге дожди прогнозируются. Ожидаются и грозы. Температура воздуха при этом в обоих городах будет держаться на уровне до +21…+22 градуса тепла.
По данным синоптиков, дожди в Нижнем Тагиле начнутся уже в 11:00 и продлятся до конца дня. В Екатеринбурге же они прогнозируются только к вечеру с 17:00. Ветра при этом будут достигать 8 метров в секунду.
Кроме того, в обоих городах наблюдаются небольшие магнитные бури. Они находятся в пределах 4 баллов.