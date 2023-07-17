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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

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Сильные дожди накроют Свердловскую область

17 июля 2023, 11:18
Фото: 1MI

Штормовое предупреждение из-за сильных дождей объявлено в Свердловской области

Сильные дожди прогнозируются местами в Свердловской области 18 июля. В МЧС граждан попросили соблюдать меры безопасности.

Так, в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге дожди прогнозируются. Ожидаются и грозы. Температура воздуха при этом в обоих городах будет держаться на уровне до +21…+22 градуса тепла.

По данным синоптиков, дожди в Нижнем Тагиле начнутся уже в 11:00 и продлятся до конца дня. В Екатеринбурге же они прогнозируются только к вечеру с 17:00. Ветра при этом будут достигать 8 метров в секунду.

Кроме того, в обоих городах наблюдаются небольшие магнитные бури. Они находятся в пределах 4 баллов.

Прохладная дождливая погода ожидается в Свердловской области
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#Ирина Кирилова#Природа#Погода#МЧС#Безопасность#Предупреждение#Дожди#Свердловская область
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