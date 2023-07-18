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Екатеринбург ушел под воду после прошедших ливней

18 июля 2023, 08:44
Фото: 1MI

Улицы Екатеринбурга затопило после ливней

После ливней некоторые районы Екатеринбурга затопило. Под воду уходили части зданий и общественный транспорт.

На огромные лужи пожаловались сами екатеринбуржцы, сообщается в Телеграмм-канале «Инцидент Екатеринбург».

Местные жители практически со всех районов города написали, что у них сильные лужи. Также горожане пожаловались, что автомобили теперь буквально плывут, а не едут по дорогам.

Остановка «Гостиница Исеть». Трамваи поехали не по маршруту, потому что не видно пути. Пришлось выпрыгивать в воду, которая по щиколотку, — написал один из екатеринбуржцев.

Синоптики прогнозируют, что в течение всего дня 18 июля на Среднем Урале продолжатся ливни. Также ветер поднимется до отметки в 20 метров в секунду.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Ливни#Дожди#Затопления#Лужи#Природа
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