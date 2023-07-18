Екатеринбург ушел под воду после прошедших ливней

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
На огромные лужи пожаловались сами екатеринбуржцы, сообщается в Телеграмм-канале «Инцидент Екатеринбург».
Местные жители практически со всех районов города написали, что у них сильные лужи. Также горожане пожаловались, что автомобили теперь буквально плывут, а не едут по дорогам.
Остановка «Гостиница Исеть». Трамваи поехали не по маршруту, потому что не видно пути. Пришлось выпрыгивать в воду, которая по щиколотку, — написал один из екатеринбуржцев.
Синоптики прогнозируют, что в течение всего дня 18 июля на Среднем Урале продолжатся ливни. Также ветер поднимется до отметки в 20 метров в секунду.