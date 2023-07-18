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Когда закончатся дожди в Свердловской области в июле 2023

18 июля 2023, 10:39
Фото: 1MI

Главный синоптик Свердловской области раскрыла дату окончания дождей

Стало известно, когда в Свердловской области закончатся дожди. На территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края осадки продолжатся до 23 июля включительно.

Об этом сообщает главный синоптик Уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко, пишет telegram-канале «Уральский Гидрометцентр».

По ее данным, после этой даты, осадки либо ослабнут, либо прекратятся. В целом, с 18 по 23 июля в регионе ожидается теплая погода: днем от 19 до 24 градусов тепла, ночью около +11-16 градусов.

Напомним, что ливни в регионе начались 17 июля. Ранее жители Екатеринбурга пожаловались на затопления.

«Остается лишь плавать»: жители Екатеринбурга пожаловались на затопление улиц
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#Елена Озерова#Свердловская область#Священник#Отец#Мать#Избиения#18+#Ливень#Погода#Дождь#Синоптик#Природа
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