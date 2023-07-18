Когда закончатся дожди в Свердловской области в июле 2023

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Об этом сообщает главный синоптик Уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко, пишет telegram-канале «Уральский Гидрометцентр».
По ее данным, после этой даты, осадки либо ослабнут, либо прекратятся. В целом, с 18 по 23 июля в регионе ожидается теплая погода: днем от 19 до 24 градусов тепла, ночью около +11-16 градусов.
Напомним, что ливни в регионе начались 17 июля. Ранее жители Екатеринбурга пожаловались на затопления.