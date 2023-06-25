«Остается лишь плавать»: жители Екатеринбурга пожаловались на затопление улиц

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Об этом рассказала очевидица событий изданию Е1. Она отметила, что, возможно, вода пошла уже и дальше.
Что ж. Теперь чтобы выкинуть мусор, придется плыть. На самокатах тоже не покататься — только плыть. И с детьми не прогуляться — остается лишь плавать. В магазин, как вы понимаете, нужно будет плыть, — сказала екатетинбурженка.
Известно, что коммунальная авария произошла на улице Опалихинской. Дорога превратилась в речушку, по которой еще пока ездят автомобили. На место происшествия уже выехали представители коммунальных служб.