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«Остается лишь плавать»: жители Екатеринбурга пожаловались на затопление улиц

25 июня 2023, 10:36
Фото: 1MI

Вода из колодца затопила несколько кварталов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вода из колодца затопила несколько кварталов. Это улицы Черепанова и Опалихинская.

Об этом рассказала очевидица событий изданию Е1. Она отметила, что, возможно, вода пошла уже и дальше.

Что ж. Теперь чтобы выкинуть мусор, придется плыть. На самокатах тоже не покататься — только плыть. И с детьми не прогуляться — остается лишь плавать. В магазин, как вы понимаете, нужно будет плыть, — сказала екатетинбурженка.

Известно, что коммунальная авария произошла на улице Опалихинской. Дорога превратилась в речушку, по которой еще пока ездят автомобили. На место происшествия уже выехали представители коммунальных служб.

Автомобиль провалился под асфальт из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Колодец#Вода#Коммунальная авария#Происшествия
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