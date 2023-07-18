Предупреждение о ливнях с градом и сильном ветре продлено в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Жителям региона рекомендуется отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Влажные и скользкие поверхности являются опасными.
В период сильных ветров также может осложниться пожароопасная обстановка. Поэтому нарушать требования безопасности не рекомендуется. Если сильный ветер застал на улице, не стоит держаться рядом с легкими постройками, мостами и другими объектами. Опасными могут быть элементы кровли и стекла, сорванные ветром.
При передвижении на личном транспорте, не стоит пытаться преодолеть подтопленные участки. Рекомендуется съехать на обочину и прекратить движение. Включив аварийные огни нужно переждать ливень, а в случае сильного пребывания воды нужно выйти из автомобиля и отправиться на возвышенность.