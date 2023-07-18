Предупреждение о ливнях с градом и сильном ветре продлено в Свердловской области

В период сильных ветров также может осложниться пожароопасная обстановка. Поэтому нарушать требования безопасности не рекомендуется. Если сильный ветер застал на улице, не стоит держаться рядом с легкими постройками, мостами и другими объектами. Опасными могут быть элементы кровли и стекла, сорванные ветром.