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Предупреждение о ливнях с градом и сильном ветре продлено в Свердловской области

18 июля 2023, 10:09
Фото: 1MI
Предупреждение о грозах, сильных дождях, граде и ветрах до 17 метров в секунду сохранятся в Свердловскоц области. В связи с этим МЧС просит граждан быть бдительнее и соблюдать меры безопасности.

Жителям региона рекомендуется отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Влажные и скользкие поверхности являются опасными.

В период сильных ветров также может осложниться пожароопасная обстановка. Поэтому нарушать требования безопасности не рекомендуется. Если сильный ветер застал на улице, не стоит держаться рядом с легкими постройками, мостами и другими объектами. Опасными могут быть элементы кровли и стекла, сорванные ветром.

При передвижении на личном транспорте, не стоит пытаться преодолеть подтопленные участки. Рекомендуется съехать на обочину и прекратить движение. Включив аварийные огни нужно переждать ливень, а в случае сильного пребывания воды нужно выйти из автомобиля и отправиться на возвышенность.

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#Ирина Кирилова#Погода#Дождь#Ливень#Град#Природа#Свердловская область
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