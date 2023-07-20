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В Свердловскую область вернется 30-градусная жара

20 июля 2023, 10:52
Фото: 1MI
Стало известно, когда в Свердловскую область вернутся 30-градусная жара. Это произойдет в начале августа. Погода будет напоминать период начала июля.

Столбики термометров уже в августе могут достигнуть +30 градусов, синоптики прогнозируют зной. Об этом рассказала главный синоптик ФГБУ «Свердловское УГМС» Галина Шепоренко, пишет Е1.

При этом местным жителям рекомендовали далеко не прятать зонты, так как возможны и осадки. Галина Шепоренко отметила, что они могут «периодически нас заливать».

В целом, погода на август синоптиками оценивается как неустойчивая. И хоть сильных дождей не прогнозируется, тем не менее они могут сменяться зноем.

Аномальная жара постепенно уходит из Свердловской области
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#Елена Озерова#Свердловская область#Жара#Погода#Дожди#Прогноз погоды#Природа
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