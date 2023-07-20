В Свердловскую область вернется 30-градусная жара

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Столбики термометров уже в августе могут достигнуть +30 градусов, синоптики прогнозируют зной. Об этом рассказала главный синоптик ФГБУ «Свердловское УГМС» Галина Шепоренко, пишет Е1.
При этом местным жителям рекомендовали далеко не прятать зонты, так как возможны и осадки. Галина Шепоренко отметила, что они могут «периодически нас заливать».
В целом, погода на август синоптиками оценивается как неустойчивая. И хоть сильных дождей не прогнозируется, тем не менее они могут сменяться зноем.