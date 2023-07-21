«Фонтан» забил из-под земли в центре Екатеринбурга

Ранее сообщалось, что 20 июля в Екатеринбурге около дома №50 на ул. Сакко и Ванцетти произошла аналогичная коммунальная авария. «Фонтан» из кипятка забил на несколько метров ввысь прямо из-под асфальта. В результате ЧП были повреждены несколько припаркованных автомобилей — у них побило стекла.