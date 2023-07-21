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«Фонтан» забил из-под земли в центре Екатеринбурга

21 июля 2023, 10:20
Фото: Е1
В центре Екатеринбурга из-под земли забил коммунальный фонтан. Это произошло утром 21 июля на перекрестке Василия Еремина — Красный переулок из-за аварии.

Очевидцы сняли «фонтан» на видео, пишет Е1. На кадрах видно, как улицы у Сквера Еремина заливает водой.

Одна из жительниц дома №18 на улице Никонова рассказала, что в доме отключена горячая вода. Также на место уже приезжала аварийная служба.

Ранее сообщалось, что 20 июля в Екатеринбурге около дома №50 на ул. Сакко и Ванцетти произошла аналогичная коммунальная авария. «Фонтан» из кипятка забил на несколько метров ввысь прямо из-под асфальта. В результате ЧП были повреждены несколько припаркованных автомобилей — у них побило стекла.

Фонтан из кипятка повредил машины в Екатеринбурге
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#Фонтан#Кипяток#Горячая вода#Коммунальная авария#Происшествия#Екатеринбург#Елена Озерова
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