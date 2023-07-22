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Жара, дожди и ветер ожидаются на рабочей неделе в Нижнем Тагиле

22 июля 2023, 08:05
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на рабочей неделе продолжатся дожди и ветреная погода. При этом воздух нагреется до +24 градусов.

В понедельник, 24 июля, температура воздуха днем составит +23 градуса. Ветер в этот день достигнет 8 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.

Во вторник, 25 июля, синоптики прогнозируют дождь, ветер до 10 метров в секунду и +23 градуса. 26 июля дожди прекратятся и потеплеет до +24 градусов.

27 июля погода будет аналогична, только поднимется ветер до 9 метров в секунду и возможен дождь. В пятницу прогнозируется жара до +26 градусов, которая продолжится и в выходные.

В субботу и воскресенье воздух в городе может нагреться до +30 градусов. При этом в субботу ветер может подняться до 10 метров в секунду, а в воскресенье синоптики прогнозируют повышенный ультрафиолетовый индекс — до 6 баллов.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Погода#Жара#Ветер#Дождь#Прогноз#Природа#Эксклюзив
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