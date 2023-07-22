Жара, дожди и ветер ожидаются на рабочей неделе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В понедельник, 24 июля, температура воздуха днем составит +23 градуса. Ветер в этот день достигнет 8 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.
Во вторник, 25 июля, синоптики прогнозируют дождь, ветер до 10 метров в секунду и +23 градуса. 26 июля дожди прекратятся и потеплеет до +24 градусов.
27 июля погода будет аналогична, только поднимется ветер до 9 метров в секунду и возможен дождь. В пятницу прогнозируется жара до +26 градусов, которая продолжится и в выходные.
В субботу и воскресенье воздух в городе может нагреться до +30 градусов. При этом в субботу ветер может подняться до 10 метров в секунду, а в воскресенье синоптики прогнозируют повышенный ультрафиолетовый индекс — до 6 баллов.