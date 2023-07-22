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Жители Екатеринбурга возмутились перекрытием дорог из-за соревнования

22 июля 2023, 09:46
Фото: 1MI
На перекрытия дорог пожаловались жители Екатеринбурга. Основном недовольства выразили жители ВИЗа и Ново-московского тракта.

Часть дорог в городе перекрыта с 5 часов утра. Причина — соревнования по триатлону. Парковка во многих местах на период проведения мероприятия также запрещена, пишет Е1.

С пяти утра центр Екатеринбурга, часть ВИЗа и Ново-Московский тракт перекрыты из-за соревнований по триатлону. Парковка тоже запрещена.

Некоторые екатеринбуржцы отметили, что в этот раз дороги перекрыли неудобно — автолюбителям тяжело находить альтернативные пути проезда. Также они пожаловались на то, что трафик за пределами перекрытия поменялся, но его никто не регулирует.

Кто-то негодует по поводу того, что не был осведомлен о грядущих перекрытиях.

Закрыть Ново-Московский тракт в сторону выезда из города в субботу утром — гениальное решение, — негодуют пользователи соцсетей.

А кто-то вовсе предлагает перенести мероприятия, из-за которых происходят перекрытия, в другие части города.

То в крестный ход центр перекрывают, то велоспорт, весь июль ограничен центр. Что, так трудно перенести эти мероприятия из центра? — пишут екатеринбуржцы.

В ГИБДД отметили, что введенные ограничения организованы в соответствии с постановлением главы муниципального образования. А автоинспекторы обеспечивают на дорогах безопасность.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Перекрытие дорог#Дороги#Пробка#ГИБДД#Транспорт
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