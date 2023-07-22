Жители Екатеринбурга возмутились перекрытием дорог из-за соревнования

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Часть дорог в городе перекрыта с 5 часов утра. Причина — соревнования по триатлону. Парковка во многих местах на период проведения мероприятия также запрещена, пишет Е1.
С пяти утра центр Екатеринбурга, часть ВИЗа и Ново-Московский тракт перекрыты из-за соревнований по триатлону. Парковка тоже запрещена.
Некоторые екатеринбуржцы отметили, что в этот раз дороги перекрыли неудобно — автолюбителям тяжело находить альтернативные пути проезда. Также они пожаловались на то, что трафик за пределами перекрытия поменялся, но его никто не регулирует.
Кто-то негодует по поводу того, что не был осведомлен о грядущих перекрытиях.
Закрыть Ново-Московский тракт в сторону выезда из города в субботу утром — гениальное решение, — негодуют пользователи соцсетей.
А кто-то вовсе предлагает перенести мероприятия, из-за которых происходят перекрытия, в другие части города.
То в крестный ход центр перекрывают, то велоспорт, весь июль ограничен центр. Что, так трудно перенести эти мероприятия из центра? — пишут екатеринбуржцы.
В ГИБДД отметили, что введенные ограничения организованы в соответствии с постановлением главы муниципального образования. А автоинспекторы обеспечивают на дорогах безопасность.