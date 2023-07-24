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Новый руководитель появился у Центра развития туризма в Каменске-Уральском

24 июля 2023, 13:14
Фото: Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области
В Свердловской области назначена новая руководительница МКУ «Центр развития туризма города Каменска-Уральского». Ею стала Марина Чистякова.

За пять лет работы Центр развития туризма Каменска-Уральского под руководством Марины Чистяковой вошел в топ-10 туристско-информационных центров страны, а также стал обладателем гран-при.

Сувениры, созданные центром, получили гран-при Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Также вместе с региональной железной дорогой были запущены «Ласточки» выходного дня. Событийные мероприятия города стали лучшими в регионе. Благодаря этому был увеличен поток туристов.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Начальница#Директор#Каменск-Уральский#Общество
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