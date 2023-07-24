Новый руководитель появился у Центра развития туризма в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
За пять лет работы Центр развития туризма Каменска-Уральского под руководством Марины Чистяковой вошел в топ-10 туристско-информационных центров страны, а также стал обладателем гран-при.
Сувениры, созданные центром, получили гран-при Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Также вместе с региональной железной дорогой были запущены «Ласточки» выходного дня. Событийные мероприятия города стали лучшими в регионе. Благодаря этому был увеличен поток туристов.