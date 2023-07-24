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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

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Солнечная погода будет стоять в Екатеринбурге три дня

24 июля 2023, 12:25
Фото: 1MI
На протяжении трех дней синоптики обещают в Екатеринбурге одинаковую погоду.

Столбики термометров днем нагреются до 22-24 градусов, а ночью опустятся до 13-15 градусов.

Такая погода, по сведениям Уральского УГМС, продержится в период с 24 июля по 26 июля. При этом 24 июля осадки в городе маловероятны, а 25 и 26 числа они, скорее всего, будут.

В целом, июль этого года синоптики называют жарким месяцем — средняя температура воздуха достигает +21,8 градуса, что на три градуса превышает норму. А 11 июля был зафиксирован рекорд — воздух нагрелся до +40 градусов.

Прохладная дождливая погода ожидается в Свердловской области
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Погода#Дождь#Жара#Рекорд#Прогноз#Природа
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