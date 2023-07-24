Солнечная погода будет стоять в Екатеринбурге три дня

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Столбики термометров днем нагреются до 22-24 градусов, а ночью опустятся до 13-15 градусов.
Такая погода, по сведениям Уральского УГМС, продержится в период с 24 июля по 26 июля. При этом 24 июля осадки в городе маловероятны, а 25 и 26 числа они, скорее всего, будут.
В целом, июль этого года синоптики называют жарким месяцем — средняя температура воздуха достигает +21,8 градуса, что на три градуса превышает норму. А 11 июля был зафиксирован рекорд — воздух нагрелся до +40 градусов.