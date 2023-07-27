Смог накроет Нижний Тагил на неделю

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Режим начнет действовать с 20:00 и продлится до этого же времени 2 августа. Далее он может быть отменен, либо продлен, сообщает пресс-служба мэрии.
Объявленные НМУ — первой степени опасности. Отмечается, что при возникновении ЧС, аварий и происшествий, нужно оперативно звонить в ЕДДС по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, либо 112.
Напомним, что во время действия режима НМУ рекомендуется ограничить поездки на личном транспорте, воздержаться от занятий спортом на улице. Также специалисты рекомендуют в целом меньше времени проводить на улице и не открывать окна в квартирах.