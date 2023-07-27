tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Изображение материала

Смог накроет Нижний Тагил на неделю

27 июля 2023, 13:26
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле с период с 27 июля по 2 августа объявлен режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Режим начнет действовать с 20:00 и продлится до этого же времени 2 августа. Далее он может быть отменен, либо продлен, сообщает пресс-служба мэрии.

Объявленные НМУ — первой степени опасности. Отмечается, что при возникновении ЧС, аварий и происшествий, нужно оперативно звонить в ЕДДС по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, либо 112.

Напомним, что во время действия режима НМУ рекомендуется ограничить поездки на личном транспорте, воздержаться от занятий спортом на улице. Также специалисты рекомендуют в целом меньше времени проводить на улице и не открывать окна в квартирах.

Проверка воздуха пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме после жалоб на смог в НМУ
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Нижний Тагил#Смог#НМУ#Предупреждение#Режим НМУ#Природа
Подпишитесь
«Чтобы не позориться»: «Новая линия» забрала иск против виновника ДТП в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:21
УВЗ в Нижнем Тагиле судится с магазином из-за детского танка
Сегодня, 10:24
На четверть снижена цена на ремонт Исинского тракта в Горноуральском ГО
Вчера, 10:53
Жители поселка Уралец под Нижним Тагилом обсудят строительство парка «Уральский»
Сегодня, 09:07
В Свердловскую область вновь придут грозы
Сегодня, 05:21
Сероводород превысил норму в 1,25 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 27 июля
Сегодня, 06:30