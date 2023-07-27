В Екатеринбурге мигрант спрятался от полицейских в кухонном шкафу

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Судя по видео с мест событий, стражи порядка нагрянули в одно из городских заведений общепита. Там их заинтересовал кухонный шкаф, и они попросили открыть его.
Сотрудник сделал это, и тогда оттуда вылез иностранец — таким образом он хотел скрыть факт своего нелегального нахождения на территории России.
Напомним, что так называемые облавы проводятся в Екатеринбурге регулярно. Стражи порядка выясняют, на каких основаниях иностранцы находятся в России, и, если их нет, принимают соответствующие решения.