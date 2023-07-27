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В Екатеринбурге мигрант спрятался от полицейских в кухонном шкафу

27 июля 2023, 08:02
Фото: 1MI

Облавы на нелегальных мигрантов проводятся в Екатеринбурге

В Екатеринбурге правоохранители проводят облавы на нелегальных мигрантов. Недавно один из нелегалов попытался спрятаться в кухонном шкафу, сообщает антитеррористическая комиссия области.

Судя по видео с мест событий, стражи порядка нагрянули в одно из городских заведений общепита. Там их заинтересовал кухонный шкаф, и они попросили открыть его.

Сотрудник сделал это, и тогда оттуда вылез иностранец — таким образом он хотел скрыть факт своего нелегального нахождения на территории России.

Напомним, что так называемые облавы проводятся в Екатеринбурге регулярно. Стражи порядка выясняют, на каких основаниях иностранцы находятся в России, и, если их нет, принимают соответствующие решения.

Полицейские устроили облаву на мигрантов в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Мигранты#Полиция#Общепит#Происшествия#Облавы
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