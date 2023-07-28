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Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

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Жара придет в Нижний Тагил в выходные

28 июля 2023, 08:29
Фото: 1MI
В выходные в Нижнем Тагиле воздух прогреется до +26 градусов в дневное время.

Так, в субботу, 29 июля, утром будет +19 градусов, в обед +26, а вечером +23. Это следует из данных сайта Гисметео.

Ветер в этот день достигнет максимум пяти метров в секунду. Давление в природе синоптики оценивают в 741 мм ртутного столба.

В воскресенье, 30 июля, утром ожидается +20 градусов, в дневное время +26 градусов, в вечернее — до +23 градусов. Ветер может усилиться до семи метров в секунду.

В оба выходных осадков не прогнозируется.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Жара#Ветер#Солнце#Давление#Погода#Прогноз погоды#Природа#Эксклюзив
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