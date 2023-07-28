Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Так, в субботу, 29 июля, утром будет +19 градусов, в обед +26, а вечером +23. Это следует из данных сайта Гисметео.
Ветер в этот день достигнет максимум пяти метров в секунду. Давление в природе синоптики оценивают в 741 мм ртутного столба.
В воскресенье, 30 июля, утром ожидается +20 градусов, в дневное время +26 градусов, в вечернее — до +23 градусов. Ветер может усилиться до семи метров в секунду.
В оба выходных осадков не прогнозируется.