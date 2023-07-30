Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Так, в понедельник, 31 июля, воздух прогреется до +26 градусов. Ветер поднимется до отметки 8 баллов. Это следует из данных сайта Гисметео.
Со вторника, 1 августа, начнутся дожди, которые продлятся до понедельника, 7 августа. В первой половине недели днем воздух будет нагреваться до +25 градусов, а во второй — до 26 градусов.
Синоптики обещают ежедневные дожди, которые в субботу и воскресенье могут сопровождаться грозами и порывами ветра до 10 метров в секунду.
Геомагнитная активность будет повышена лишь во вторник, 1 августа. Синоптики оценивают ее в пять баллов.