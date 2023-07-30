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Published Сегодня, 07:27

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Дожди и грозы ожидаются на первой неделе августа в Нижнем Тагиле

30 июля 2023, 07:27
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле первая неделя августа будет дождливой. А в выходные возможны грозы.

Так, в понедельник, 31 июля, воздух прогреется до +26 градусов. Ветер поднимется до отметки 8 баллов. Это следует из данных сайта Гисметео.

Со вторника, 1 августа, начнутся дожди, которые продлятся до понедельника, 7 августа. В первой половине недели днем воздух будет нагреваться до +25 градусов, а во второй — до 26 градусов.

Синоптики обещают ежедневные дожди, которые в субботу и воскресенье могут сопровождаться грозами и порывами ветра до 10 метров в секунду.

Геомагнитная активность будет повышена лишь во вторник, 1 августа. Синоптики оценивают ее в пять баллов.

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#Нижний Тагил#Прогноз погоды#Погода#Дожди#Грозы#Природа#Елена Озерова#Эксклюзив
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