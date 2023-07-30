На 1,2 миллиарда долларов сократили валютные вклады жители России

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Об этом пишут «РИА Новости», ссылаясь на данные Центрального банка.
Отмечается, что за первое полугодие 2023 года вклады россиян сократились на 9,7 миллиарда долларов, а за период с февраля 2022 года по июнь 2023 года — почти двукратно — на 45,5 миллиарда долларов, или на 48,5.
Напомним, что курс доллара неделей ранее переваливал за 95 рублей, а евро — за сто. Сейчас, по курсу Центробанка, по состоянию на обед 20 июля, в России курс доллара равняется 90,97 рублей (+0,9558), а евро — 99.95 (-0,2587).
Эксперты называют основным направлением оттока валютных вкладов назвывают их переток за границу, на депозиты в иностранных банках, а также перевод в наличные средства.
Известно, что валютные депозиты россиян в иностранных банках выросли за февраль 2022 года — май 2023 года на 42,7 миллиарда долларов, а наличка — на 12,5 миллиарда долларов.