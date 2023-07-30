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На 1,2 миллиарда долларов сократили валютные вклады жители России

30 июля 2023, 11:16
Фото: Midjourney
Россияне-физлица в июне сократили свои валютные вклады на 1,2 миллиарда долларов — до 48,4 миллиарда. При этом с февраля 2022 года они упали вдвое.

Об этом пишут «РИА Новости», ссылаясь на данные Центрального банка.

Отмечается, что за первое полугодие 2023 года вклады россиян сократились на 9,7 миллиарда долларов, а за период с февраля 2022 года по июнь 2023 года — почти двукратно — на 45,5 миллиарда долларов, или на 48,5.

Напомним, что курс доллара неделей ранее переваливал за 95 рублей, а евро — за сто. Сейчас, по курсу Центробанка, по состоянию на обед 20 июля, в России курс доллара равняется 90,97 рублей (+0,9558), а евро — 99.95 (-0,2587).

Эксперты называют основным направлением оттока валютных вкладов назвывают их переток за границу, на депозиты в иностранных банках, а также перевод в наличные средства.

Известно, что валютные депозиты россиян в иностранных банках выросли за февраль 2022 года — май 2023 года на 42,7 миллиарда долларов, а наличка — на 12,5 миллиарда долларов.

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#Елена Озерова#Доллары#Евро#Центробанк#Деньги#Экономика#Эксклюзив
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