Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Центральный банк России объясняет ослабление рубля тем фактором, что сейчас в стране есть трудности с экспортом. На этот счет высказывалась и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она сказала, что курсы валют сейчас напрямую отталкиваются от динамики внешней торговли.
Согласно данным сайта nizhniy-tagil.bankiros.ru, жители Нижнего Тагила, по состоянию на 8 июля, могут купить доллар в лучшем случае за 91.9 рублей, а евро — за 101.28 рублей. При этом есть и банки с завышенными расценками — 102.2 рубля за доллар и 110.4 — за евро.
Таким образом, к примеру, чтобы купить 500 долларов, тагильчанину придется отнести в банк 45 950 рублей, а для получения 500 евро ему понадобится 50 640 рублей.
Некоторые экономисты отмечают, что ослабление рубля может привести к подорожанию экспортных продуктов, бытовой техники и других вещей.