Согласно данным сайта nizhniy-tagil.bankiros.ru, жители Нижнего Тагила, по состоянию на 8 июля, могут купить доллар в лучшем случае за 91.9 рублей, а евро — за 101.28 рублей. При этом есть и банки с завышенными расценками — 102.2 рубля за доллар и 110.4 — за евро.