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Published Сегодня, 11:03

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Updated Сегодня, 11:05

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Евро превысил 100 рублей, доллар — 90

8 июля 2023, 11:03
Фото: Midjourney
В России в последние недели происходит рост курса валют. Так, Евро уже перевалил за отметку в 100 рублей, а доллар — в 90 рублей.

Центральный банк России объясняет ослабление рубля тем фактором, что сейчас в стране есть трудности с экспортом. На этот счет высказывалась и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она сказала, что курсы валют сейчас напрямую отталкиваются от динамики внешней торговли.

Согласно данным сайта nizhniy-tagil.bankiros.ru, жители Нижнего Тагила, по состоянию на 8 июля, могут купить доллар в лучшем случае за 91.9 рублей, а евро — за 101.28 рублей. При этом есть и банки с завышенными расценками — 102.2 рубля за доллар и 110.4 — за евро.

Таким образом, к примеру, чтобы купить 500 долларов, тагильчанину придется отнести в банк 45 950 рублей, а для получения 500 евро ему понадобится 50 640 рублей.

Некоторые экономисты отмечают, что ослабление рубля может привести к подорожанию экспортных продуктов, бытовой техники и других вещей.

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#Елена Озерова#Деньги#Доллар#Евро#Ослабление рубля#Центробанк#Экономика#Эксклюзив
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