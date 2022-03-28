Экономист Богданов рассказал о вероятном запрете хождения долларов и евро внутри РФ

Чтобы воплотить его в реальность, необходимо начать с отключения банков от специальной системы, но даже это не поможет полностью избавиться от зарубежной валюты. Как пишет NEWS.ru со ссылкой на высказывания эксперта, сейчас в стране ходят наличные доллары и евро, даже несмотря на запрет их ввоза из-за рубежа. Чтобы ввести в стране полный запрет на валюту, придется отключить банки от этой системы через SWIFT, закрыть корреспондентские счета всех российских банков в долларах и евро. Но даже после осуществления таких ограничений валюта будет находиться в обороте внутри страны, потому что доллары и евро могут ходить и через другие банки, другие системы.