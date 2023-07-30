Природная аномалия зафиксирована в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
По сведениям синоптика Алексея Пулина, в июле в городе выпало 72 мм осадков при том, что норма составляет 92 мм. Таким образом, второй летний месяц стал пятым подряд с дефицитом осадков.
Об этом сообщается в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Пулин добавил, что за последний год и один месяц в городе выпало 384 мм осадков при норме в 622 мм.
Ранее сообщалось, что ближайшая рабочая неделя в Нижнем Тагиле будет дождливой, а в выходные синоптики прогнозируют грозы. При этом воздух всю неделю будет прогрет до +25 градусов.