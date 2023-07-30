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Природная аномалия зафиксирована в Екатеринбурге

30 июля 2023, 08:39
Фото: 1MI
В Екатеринбурге зафиксировали природную аномалию. Дело в том, что за последние пять месяцев в городе выпадает мало осадков.

По сведениям синоптика Алексея Пулина, в июле в городе выпало 72 мм осадков при том, что норма составляет 92 мм. Таким образом, второй летний месяц стал пятым подряд с дефицитом осадков.

Об этом сообщается в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Пулин добавил, что за последний год и один месяц в городе выпало 384 мм осадков при норме в 622 мм.

Ранее сообщалось, что ближайшая рабочая неделя в Нижнем Тагиле будет дождливой, а в выходные синоптики прогнозируют грозы. При этом воздух всю неделю будет прогрет до +25 градусов.

Дожди и грозы ожидаются на первой неделе августа в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Аномалия#Погода#Осадки#Природа
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