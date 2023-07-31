Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Жителям региона рекомендуется отказаться от отдыха на природе, сплавов и походов. Отмечается, что влажные поверхности могут затруднить и сделать опасными передвижения.
Также возможно осложнение пожароопасной обстановки. Поэтому важно соблюдать требования пожарной безопасности. Если сильный ветер застал на улице, то нужно подальше держаться от легких построек, зданий, мостов эстакад и так далее.
В Нижнем Тагиле дожди 1 августа ожидаются с 08:00 до 20:00. При этом в первой половине дождя гроз не прогнозируются, а в районе 14:00 ожидается солнечная безоблачная погода. Однако уже в 17:00 возможен дождь с грозами. Температура воздуха составит до +22 градусов тепла.