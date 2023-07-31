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Дожди, грозы и сильные ветра ожидаются в Свердловской области

31 июля 2023, 10:43
Фото: 1MI

Штормовое предупреждение объявлено из-за непогоды в Свердловской области

Сильные дожди, грозы, а также ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Свердловской области 1 августа. В связи с этим МЧС выпустило экстренное предупреждение.

Жителям региона рекомендуется отказаться от отдыха на природе, сплавов и походов. Отмечается, что влажные поверхности могут затруднить и сделать опасными передвижения.

Также возможно осложнение пожароопасной обстановки. Поэтому важно соблюдать требования пожарной безопасности. Если сильный ветер застал на улице, то нужно подальше держаться от легких построек, зданий, мостов эстакад и так далее.

В Нижнем Тагиле дожди 1 августа ожидаются с 08:00 до 20:00. При этом в первой половине дождя гроз не прогнозируются, а в районе 14:00 ожидается солнечная безоблачная погода. Однако уже в 17:00 возможен дождь с грозами. Температура воздуха составит до +22 градусов тепла.

Теплая погода ожидается в Свердловской области в начале августа
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#Ирина Кирилова#Погода#Дождь#Гроза#Ветер#Природа#Свердловская область
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