Теплая погода ожидается в Свердловской области в начале августа

По словам метеоролога Алексея Пулина, холодов в начале августа не ожидается. Погода будет умеренно-теплой, воздух не прогреется выше +30 градусов. Кроме того, в регионе 1 и 2 августа, во вторник и среду, прогнозируются дожди.