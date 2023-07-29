Теплая погода ожидается в Свердловской области в начале августа

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
По словам метеоролога Алексея Пулина, холодов в начале августа не ожидается. Погода будет умеренно-теплой, воздух не прогреется выше +30 градусов. Кроме того, в регионе 1 и 2 августа, во вторник и среду, прогнозируются дожди.
Напомним, в Нижнем Тагиле в выходные установилась жаркая и солнечная погода. 29 и 30 июля, в субботу и воскресенье, осадков не ожидается. Дневная температура воздуха составит до +27 градусов, ночью столбики термометров покажут до +14 градусов.