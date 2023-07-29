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Теплая погода ожидается в Свердловской области в начале августа

29 июля 2023, 06:57
Фото: 1MI
В первой декаде августа в Свердловской области синоптики прогнозируют теплую погоду. Воздух не будет прогреваться выше +30 градусов.

По словам метеоролога Алексея Пулина, холодов в начале августа не ожидается. Погода будет умеренно-теплой, воздух не прогреется выше +30 градусов. Кроме того, в регионе 1 и 2 августа, во вторник и среду, прогнозируются дожди.

Напомним, в Нижнем Тагиле в выходные установилась жаркая и солнечная погода. 29 и 30 июля, в субботу и воскресенье, осадков не ожидается. Дневная температура воздуха составит до +27 градусов, ночью столбики термометров покажут до +14 градусов.

Жара придет в Нижний Тагил в выходные
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#Евгения Сафина#Прогноз погоды#Август#Синоптики#Природа#Свердловская область
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