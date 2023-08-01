«Орала на весь район»: жители Уралмаша в Екатеринбурге проснулись ночью по «тревоге»

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Сирена орала на весь район. Уснуть было невозможно. Мы сначала подумали, что сработала сигнализация у машин из-за дождя. Но звук был намного громче, — рассказывает один из местных жителей.
Еще одна жительница отметила, что вой прекратился через несколько минут.
В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что система оповещения сработала в здании «Ростелекома» на улице Победы, 40. Технические службы 1 августа будут выяснять причины случившегося.
Напомним, периодически в Свердловской области включают сирены для проверки. Как правило, об этом предупреждают жителей заранее. По традиции также каждый год сирены срабатываются 22 июня в знак памяти о тех, кто погиб в Великой отечественной войне.