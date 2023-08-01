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«Орала на весь район»: жители Уралмаша в Екатеринбурге проснулись ночью по «тревоге»

1 августа 2023, 05:30
Фото: Midjourney

Вой сирен разбудил ночью жителей Уралмаша в Екатеринбурге

Сирена, сработавшая в ночное время, разбудила жителей Уралмаша в Екатеринбурге. Она сработала во время ливня.
Сирена орала на весь район. Уснуть было невозможно. Мы сначала подумали, что сработала сигнализация у машин из-за дождя. Но звук был намного громче, — рассказывает один из местных жителей.

Еще одна жительница отметила, что вой прекратился через несколько минут.

В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что система оповещения сработала в здании «Ростелекома» на улице Победы, 40. Технические службы 1 августа будут выяснять причины случившегося.

Напомним, периодически в Свердловской области включают сирены для проверки. Как правило, об этом предупреждают жителей заранее. По традиции также каждый год сирены срабатываются 22 июня в знак памяти о тех, кто погиб в Великой отечественной войне.

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#Ирина Кирилова#18+#Сирена#Вой#Жители#Происшествия#Екатеринбург
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