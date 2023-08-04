Самолет в Казахстан на 11 часов задержан в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Вылет рейса должен был состояться еще в 05:55. Его ожидают 86 пассажиров. Клиенты уже размещены в гостинице. Транспортная прокуратура контролирует, чтобы пассажирам были оказаны все услуги.
Напомним, ранее в Ереване, Армения, был задержан еще один рейс компании Red Wings. Он должен был вылететь в Екатеринбург. Всего пассажиры ожидали самолет 2 часа 45 минут. Прилет авиалайнера ожидался 4 августа в 00:35.