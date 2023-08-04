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Самолет в Казахстан на 11 часов задержан в Екатеринбурге

4 августа 2023, 09:47
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на 11 часов был задержан вылет самолета компании Red Wings в Астану (Казахстан). Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Вылет рейса должен был состояться еще в 05:55. Его ожидают 86 пассажиров. Клиенты уже размещены в гостинице. Транспортная прокуратура контролирует, чтобы пассажирам были оказаны все услуги.

Напомним, ранее в Ереване, Армения, был задержан еще один рейс компании Red Wings. Он должен был вылететь в Екатеринбург. Всего пассажиры ожидали самолет 2 часа 45 минут. Прилет авиалайнера ожидался 4 августа в 00:35.

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#Самолет#Задержка#Рейс#Происшествия#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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