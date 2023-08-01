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В Уфе самолет совершил вынужденную посадку

1 августа 2023, 13:43
Фото: 1MI
Самолет компании «Смартавиа», следовавший рейсом Сочи-Екатеринбург, экстренно посадили в аэропорту Уфы. Причиной незапланированной посадки стал больной пассажир на борту.

Сегодня, в 03:39 по московскому времени, поступил сигнал о нахождении на борту воздушного судна больного пассажира, нуждавшегося в срочной медицинской помощи. Было принято решение совершить срочную посадку в аэропорту Уфы. Самолет следовал рейсом из Сочи в Екатеринбург, сообщил телеграмм-канал «Авиаинцидент».

Сотрудники службы аэропорта ситуацию отработали в штатном режиме, больному была оказана необходимая врачебная помощь. О причинах недуга пассажира не сообщается.

Напомним, что в июле текущего года еще один самолет совершил вынужденную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Причиной стал отказа двигателя. Воздушное судно летело из Сочи.

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#Ирина Кирилова#Инцидент#Самолет#Пассажир#Происшествия#Екатеринбург#Свердловская область
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