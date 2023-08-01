В Уфе самолет совершил вынужденную посадку

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Сегодня, в 03:39 по московскому времени, поступил сигнал о нахождении на борту воздушного судна больного пассажира, нуждавшегося в срочной медицинской помощи. Было принято решение совершить срочную посадку в аэропорту Уфы. Самолет следовал рейсом из Сочи в Екатеринбург, сообщил телеграмм-канал «Авиаинцидент».
Сотрудники службы аэропорта ситуацию отработали в штатном режиме, больному была оказана необходимая врачебная помощь. О причинах недуга пассажира не сообщается.
Напомним, что в июле текущего года еще один самолет совершил вынужденную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Причиной стал отказа двигателя. Воздушное судно летело из Сочи.