В Уфе самолет совершил вынужденную посадку

Сегодня, в 03:39 по московскому времени, поступил сигнал о нахождении на борту воздушного судна больного пассажира, нуждавшегося в срочной медицинской помощи. Было принято решение совершить срочную посадку в аэропорту Уфы. Самолет следовал рейсом из Сочи в Екатеринбург, сообщил телеграмм-канал «Авиаинцидент».