Жену смолинского маньяка искали в бараке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
О том, что Владимир Ческидов женат, он заявил самостоятельно во время заседания суда. Мать Валентина подтвердила версию об официальном браке мужчины, однако заверила — сын давно не проживает с супругой. У последней, оказалось, есть квартира в Екатеринбурге.
Соседи екатеринбурженки рассказали, что она живет не одна, а с мужчиной, однако пару не замечали более месяца. Причина — их выгнали местные жители, уставшие от «гулянок». Об этом сообщает «КП-Екатеринбург». Утверждение подтвердила и другая жительница бараков.
Напомним, что о действиях маньяка из Челябинска стало известно недавно: его жертва сбежала, когда насильника забрали в больницу.