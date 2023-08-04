Жену смолинского маньяка искали в бараке в Екатеринбурге

О том, что Владимир Ческидов женат, он заявил самостоятельно во время заседания суда. Мать Валентина подтвердила версию об официальном браке мужчины, однако заверила — сын давно не проживает с супругой. У последней, оказалось, есть квартира в Екатеринбурге.