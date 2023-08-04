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Жену смолинского маньяка искали в бараке в Екатеринбурге

4 августа 2023, 05:40
Фото: Midjourney
Правоохранители нагрянули в барак в Екатеринбурге — там разыскивали жену смолинского маньяка, который удерживал и насиловал женщину на протяжении 14 лет в Челябинске.

О том, что Владимир Ческидов женат, он заявил самостоятельно во время заседания суда. Мать Валентина подтвердила версию об официальном браке мужчины, однако заверила — сын давно не проживает с супругой. У последней, оказалось, есть квартира в Екатеринбурге.

Соседи екатеринбурженки рассказали, что она живет не одна, а с мужчиной, однако пару не замечали более месяца. Причина — их выгнали местные жители, уставшие от «гулянок». Об этом сообщает «КП-Екатеринбург». Утверждение подтвердила и другая жительница бараков.

Напомним, что о действиях маньяка из Челябинска стало известно недавно: его жертва сбежала, когда насильника забрали в больницу.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Жена#Полиция#Суд#Маньяк#Происшествия#18+
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