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В Нижнем Тагиле мужчине стало плохо посреди улицы из-за жары

6 августа 2023, 07:01
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
Жителю Нижнего Тагила стало плохо посреди улицы. Он потерял сознание. Инцидент случился на Ленинградском проспекте днем 5 августа. Кроме того, мужчина получил травму.

Очевидцы сразу вызвали на место скорую помощь. По их словам, ехала машина около 40 минут. На вид мужчине около 30 лет. По прибытию медики диагностировали солнечный удар, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Для предупреждения теплового удара не рекомендуется находится на солнце во время его наибольшей активности. Это время с 11:00 до 16:00. При прогулке в жаркий день выбирать нужно легкую одежду, не синтетическую. Также обязателен головной убор. Рекомендуется пить не менее 1,5 литра воды в сутки.

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#Ирина Кирилова#18+#Врач#Скорая помощь#Вагонка#Происшествия#Нижний Тагил
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