В Нижнем Тагиле мужчине стало плохо посреди улицы из-за жары

Для предупреждения теплового удара не рекомендуется находится на солнце во время его наибольшей активности. Это время с 11:00 до 16:00. При прогулке в жаркий день выбирать нужно легкую одежду, не синтетическую. Также обязателен головной убор. Рекомендуется пить не менее 1,5 литра воды в сутки.