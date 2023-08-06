В Нижнем Тагиле мужчине стало плохо посреди улицы из-за жары

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Очевидцы сразу вызвали на место скорую помощь. По их словам, ехала машина около 40 минут. На вид мужчине около 30 лет. По прибытию медики диагностировали солнечный удар, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Для предупреждения теплового удара не рекомендуется находится на солнце во время его наибольшей активности. Это время с 11:00 до 16:00. При прогулке в жаркий день выбирать нужно легкую одежду, не синтетическую. Также обязателен головной убор. Рекомендуется пить не менее 1,5 литра воды в сутки.