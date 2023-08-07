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Уровень преступности снизился в Свердловской области в 2023 году

7 августа 2023, 09:11
Фото: 1MI
В 2023 году в Свердловской области отмечено снижение уровня преступности. Данные приведены за первые полгода нынешнего года.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, преступность в регионе снизилась на 4,6%, сообщили в прокуратуре.

За прошедшие полгода было зафиксировано 25,1 тысячи преступлений. Из них 47% — это злодеяния небольшой тяжести, 27,5% — тяжкие и особо тяжкие.

В ведомстве добавили, что в этом году стало меньше преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести, а также средней тяжести. При этом на 9,6% стало больше тяжких преступлений; на 8,2% — особо тяжких.

За вышеуказанный период были убиты 257 человек, серьезный вред для здоровья получили 428 граждан.

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#Елена Озерова#Преступность#Статистика#Прокуратура#Убийства#Криминал#Свердловская область
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