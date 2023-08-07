Уровень преступности снизился в Свердловской области в 2023 году

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, преступность в регионе снизилась на 4,6%, сообщили в прокуратуре.
За прошедшие полгода было зафиксировано 25,1 тысячи преступлений. Из них 47% — это злодеяния небольшой тяжести, 27,5% — тяжкие и особо тяжкие.
В ведомстве добавили, что в этом году стало меньше преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести, а также средней тяжести. При этом на 9,6% стало больше тяжких преступлений; на 8,2% — особо тяжких.
За вышеуказанный период были убиты 257 человек, серьезный вред для здоровья получили 428 граждан.